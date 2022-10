Elenoire Ferruzzi, dopo essere stata spedita al televoto flash al Grande Fratello Vip 7 ed essere stata eliminata con una percentuale bulgara (il 90% dei votanti ha voluto mandarla a casa), si è ripresentata sui social nelle scorse ore. Ha scritto un post generale sulla sua esperienza nel reality show di Canale Cinque? Ha fatto mea culpa per la serie di atteggiamenti sopra le righe che le sono costati la permanenza nella trasmissione? Ha chiesto scusa alla giovane Nikita Pelizon dopo averla attaccata in modo sconsiderato e velenoso? No. Ha ben pensato di pubblicare una fotografia in cui la si vede avvinghiata a Daniele Dal Moro – per inciso, lui l’ha scaricata e mandata letteralmente a quel paese il giorno prima che venisse eliminata -. Il tutto incorniciato dalla seguente zuccherosa didascalia: “Il mio GF sei tu, mi manchi”.

La scelta di postare un simile scatto e un simile commento ha provocato una miriade di reazioni di critica. Tantissimi utenti si sono precipitati sotto il post Instagram ed hanno sostenuto che Elenoire, per dirla in modo dolce, non abbia fatto tesoro della lezione che le è stata impartita da Signorini & Co. C’è chi le ha dato della “rinco…nita”, chi ha chiosato che si continua a fare dei “film mentali”. E ancora c’è chi l’ha paragonata a Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, chi le ha scritto che il post è “cringe” etc etc.

Di seguito sono stati raccolti alcuni dei tantissimi commenti che hanno biasimato l’agire della Ferruzzi:

Ti sei fatta troppi film mentali

Ti ho sempre voluto bene, ma fattelo dire che sei stata una rincog…onita. Sii più razionale

Se questa la linea che t’hanno consigliato di (per)seguire… fate terapia di gruppo seria. Tu e chi ti segue. Sui ceci.

Anche meno . Tu per lui sei solo una amica punto

Ma per favore! Devi essere più lucida!

Cioè sei seria? Ma davvero pensi che lui possa essere interessato a te? Comunque lì dentro hai fatto solo figuracce. Sempre a fare la vittima sul tuo percorso passato. E basta! Nn sei l’unica al mondo che ha delle storie, tutti abbiamo qualcosa che ci ha segnato, ma non stiamo a fare le vittime. Come strategia non ti è servito a niente. Anzi ti si è rivoltata.

Tu non stai proprio bene

Lulù 2 la vendetta!

Aspetta e spera

No vabbè. Non hai proprio imparato niente eh!

A lui no, sta una meraviglia senza di te, una cozza. Povero ragazzo

Dopo il Palo sta foto cringe

Una foto orribile, come sei orribile tu. Pensavo fossi una persona simpatica. Invece sei il peggio del peggio!

Neurodeliri chi?

Ho fatto votare pure il mio gatto per farti uscire. La regina del bullismo, solo questo sei. Vergognati.

Non solo attacchi nei confronti di Elenoire. Qualcuno dei suoi ‘seguaci’ l’ha difesa. Inoltre l’ha invitata a lasciarsi tutto alle spalle, guardando avanti. Nel frattempo continua anche il vociferare di parecchi utenti circa alcune decisioni prese dal GF Vip. Diversi telespettatori stanno protestando in quanto in studio continuano ad essere invitate persone che sono state squalificate per aver violato le regole del programma (vedi Ginevra Lamborghini) oppure punite e poi eliminate (vedi Giovanni Ciacci e appunto Elenoire Ferruzzi). Chi invece è stato vittima di atteggiamenti persecutori non c’è (vedi Marco Bellavia).