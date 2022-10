GF Vip 7, ecco i 6 nomi nuovi nel cast: gossip e ‘operazione pulizia’

Squalifiche, ritiri e televoti punitivi flash hanno fatto non poche ‘vittime’ al Grande Fratello Vip 7. Da qui la necessità di andare in cerca di nuovi ‘vipponi’ da inserire nella Casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore sono trapelati 6 nomi che sarebbero in procinto di addentrarsi nelle dinamiche del reality show di Canale Cinque. Di chi si tratta? Diversi esperti di gossip e portali che seguono da vicino le vicende del piccolo schermo, hanno assicurato che uno dei prossimi concorrenti sarà Luca Onestini. Per lui non sarebbe un’esperienza inedita in quanto fu uno degli inquilini del GF Vip 2. Nel suo curriculum anche il trono a Uomini e Donne (scelse Soleil Sorge), altre partecipazioni nei reality (è famoso pure in Spagna) ed esperienze da speaker radiofonico.

A proposito di terra iberica, nel loft di Cinecittà dovrebbe a breve palesarsi Oriana Marzoli, come scritto dalla pagina @adoroivipponi. Chi è? Un’influencer che è famosa per aver preso parte a qualsiasi reality show in Spagna. Fu lei ad essere protagonista di una litigata cult con Valeria Marini nello studio di Supervivientes in quanto quest’ultima fu accusata di non parlare bene lo spagnolo.

Ai ‘vipponi’ del GF Vip 7 dovrebbe poi aggiungersi Helena Prestes, la modella brasiliana amica di Nikita Pelizon. Il quarto nome è quello di Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi il romano ha colpito il pubblico per la sua simpatia e per la sua genuinità. Sarebbe un bell’acquisto per Signorini.

Ci sarebbe in rampa di lancio anche Sarah Altobello, la “sosia” di Melania Trump, nota per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e per diverse ospitate nei salotti di Barbara d’Urso. Infine dovrebbe aprire la fatidica porta rossa della Casa di Cinecittà Raffaello Mazzoni, ex secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Raffaello Mazzoni, ex secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Nelle scorse ore si è anche parlato di una eventuale entrata in gioco di Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati. L’indiscrezione è però stata smentita da The Pipol. Pare che l’ex star del Bagaglino, prima di dire sì a Signorini, abbia fatto inserire una clausola nel suo contratto che vietava l’ingresso in Casa della Michelazzo.

Tornando ai sei vip che dovrebbero entrare a far parte del cast, c’è già chi parla di ‘operazione pulizia‘: meglio puntare sulle risate piuttosto che sulle faide, ha sussurrato qualcuno leggendo i nomi sopracitati.