GF Vip 7 cast, tutte le conferme e le trattative: parla l’autore Parpiglia

Da giorni impazza il totonomi relativo al cast del Grande Fratello Vip 7, in partenza a settembre. In corso ci sono diverse trattative. Alcuni ‘vipponi’ sono invece già stati blindati e confermati. A fare il punto della situazione ci ha pensato Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore televisivo che conosce benissimo le dinamiche del reality più spiato d’Italia. Intervenuto a “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda tutti i giorni su R101, la penna di Chi Magazine ha spiegato in modo dettagliato come si sta evolvendo la questione inerente al cast dello show.

Nelle scorse ore si è parlato di un coinvolgimento di Charlie Gnocchi, speaker radiofonico nonché fratello del comico Gene. “Charlie Gnocchi sarebbe un bel colpo”, si è limitato a dire Parpiglia. Altro nome ‘rumoroso’ emerso di recente è quello di Rita Dalla Chiesa. La stessa ex timoniera di Forum, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha reso noto di aver incontrato Alfonso Signorini e di stare pensando seriamente di dare l’ok per il suo ingresso nella Casa.

“Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c’è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta. Credo che lei abbia voglia di cimentarsi con un’esperienza del genere”, ha dichiarato il giornalista, confermando una volta di più che, non solo le trattative sono ben avviate, ma che la Dalla Chiese sembra che abbia tutta l’intenzione di accettare.

Altro nome molto discusso trapelato nei giorni scorsi è stato quello di Pamela Prati. Da mesi la showgirl lancia appelli a Signorini per essere coinvolta nel prossimo GF Vip. Nelle scorse ore il conduttore ha lanciato su Instagram un inequivocabile indizio relativo proprio alla Prati (qualcuno ha smentito, sostenendo che le parole di Signorini non fossero rivolte a lei). Parpiglia ha chiuso il caso, confermando che l’ex star del Bagaglino è nel cast: “Pamela Prati la confermiamo. Il direttore Signorini ha messo un indizio su Instagram che era abbastanza leggibile Pamela tornerà al Grande Fratello VIP, ma attenzione, tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone?”.

Sicura la presenza anche di Chadia Rodriguez, rapper 23enne. “Chadia confermata”, ha chiosato il giornalista, non lasciando spazi a dubbi. E Giovanni Ciacci e Carolina Marconi, ossia altri due ‘vip’ accostati di recente al cast del reality? Il nome di Carolina è diventato caldo dopo che DavideMaggio.it, portale esperto di retroscena tv, aveva detto che nella Casa più spiata d’Italia avrebbe potuto entrare una tale CM. In molti hanno pensato che CM corrispondesse appunto Carolina Marconi. L’intuizione è stata corretta, come confermato da Parpiglia: “Per Giovanni Ciacci credo che trattativa in corso sia la risposta più giusta. Idem per Carolina Marconi, trattativa in corso”.