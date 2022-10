GF Vip 7, Bettarini tuona: “Vergogna”. Con chi ce l’ha l’ex calciatore

Mentre su Canale 5 andava in scena un siparietto abbastanaa imbarazzante con protagonisti Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, Stefano Bettarini si sfogava su Instagram contro la produzione e Alfonso Signorini per il doppio standard che è stato applicato all’ultimo caso di squalifica andato in scena nel reality.

Su Instagram Stories, infatti, Stefano Bettarini ha pubblicato una foto con uno screen di Ginevra Lamborghini e una didascalia al vetriolo. “Non è tanto triste chi dice una menzogna, ma chi, dopo che lo scopri, nemmeno si vergogna. Grande Fratelo Vip, eliminati in studio e ritorno a casa a più riprese” ha scritto l’ex calciatore, facendo riferimento al fatto che la sorella di Elettra Lamborghini ha avuto la possibilità di tornare nella casa nonostante fosse stata squalificata.

La loro storia, in effetti, ha un punto in comune. Anche Bettarini era stato squalificato dal reality show di Canale 5, seppure per un motivo ben diverso. La produzione di Canale 5 aveva infatti deciso di far uscire Bettarini in modo coatto dalla casa per una “bestemmia” pronunciata dal concorrente. Una blasfemia più presunta che confermata, i cui tratti sono apparsi fin da subito piuttosto confusi.

Ecco perché Bettarini (che si rese pure protagonista di una chiacchiera molto controversa con Clemente Russo) si è imbestialito: il trattamento riservato a Ginevra (con la quale non sembra serbare rancore) è stato ben diverso dal suo. In effetti, dopo tutto, Bettarini non ha nemmeno tutti i torti: una regola dovrebbe valere per tutti, e non solo per qualcuno. Eppure, può essere che per cercare di racimolare qualche punto di share in più, la produzione abbia chiuso un occhio sulle frasi di Ginevra (“Uno così merita di essere bullizzato”). D’altra parte, la cantante si è rivelata una preziosa alleata per creare una dinamica “interessante” intorno ad Antonino Spinalbese.

GF Vip: perché Ginevra Lamborghini è tornata più volte nella casa

A fare girare le scatole a Bettarini è stato anche il fatto che, come da lui sottolineato, questa non è stata nemmeno la prima volta che Ginevra è tornata in casa. Già nella scorsa puntata, infatti, c’era stato un confronto fra lei e Antonella Fiordelisi.

Tutto nasce da un presunta vicinanza sospetta fra Ginevra e Antonino, che avrebbe creato delle tensioni (ma dopo tutto nemmeno troppe!) con la Fiordelisi e Giaele, che stanno ronzando intorno al parrucchiere come delle api sul miele.