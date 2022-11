GF Vip 7: Antonino vuota il sacco su Oriana, Tavassi viola il regolamento e rischia la squalifica

Notte di fuoco per Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 7. Nella giornata di ieri sono spuntati fuori vari video che vedono i due scambiarsi gesti affettuosi sotto le coperte. Quanto accaduto ha lasciato spazio all’immaginazione, fino a quando lo stesso hairstylist ha svelato di essersi lasciato andare sotto le coperte con la bella venezuelana. Secondo quanto si legge su Biccy, parlando con Antonella Fiordelisi, Antonino ha svelato qualche dettaglio su questa notte di passione.

“Poi ben venga il fidanzamento se il mio istinto mi dirà di fare quel passo. Io non mi lascio andare? Io mi sono lasciato andare, ci siamo lasciati andare. Ieri notte sono andato con lei nel letto…”

Queste le parole con cui l’ex di Belen Rodriguez, da cui ha avuto la sua prima figlia, si sbottona su quanto accaduto con Oriana sotto le coperte. In questa fase della conversazione, pare che la Fiordelisi abbia consigliato a Spinalbese di lasciarsi andare anche dal punto di vista emotivo. Infatti, ha incitato Antonino a dare qualche certezza in più a Oriana, in quanto crede che gli interessi molto e che tra loro non ci sia solo un’amicizia.

Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 7 viola il regolamento due volte

Per ben due volte Edoardo Tavassi avrebbe violato il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ora i suoi fan temono ripercussioni nei suoi confronti. Facendo il punto della situazione, il fratello di Guendalina – che è tornata a parlare di Antonella Fiordelisi e non solo – ha inizialmente violato il regolamento commettendo lo stesso errore che avrebbe compiuto prima di lui Oriana.

Edoardo avrebbe fatto delle rivelazioni su quanto sta accadendo fuori dalle quattro mura della Casa di Cinecittà. Tavassi è entrato nel reality a giochi già iniziati, come altri concorrenti. Dunque, sa più o meno qual è la classifica di gradimento del pubblico. In questi casi, è severamente vietato ai nuovi gieffini di svelare notizie sul mondo esterno a chi già si trova dentro la Casa.

Pare che Tavassi abbia rivelato a Edoardo Donnamaria la classifica di gradimento, facendo anche delle ipotesi sulla prossima eliminazione al televoto. Sembra che l’amico di Paolo Ciavarro sia rimasto sconvolto nel sapere che al primo posto di questa classifica ci sia Nikita Pelizon. Non solo, si è mostrato stupito anche per la presenza di George Ciupilan e Luca Salatino nei primi posti.

“Il fatto che uno si espone tanto ti fa spaccare a metà, invece quelli che non dicono nulla sono quelli che alla fine sopravvivono, tipo l’anno scorso […] L’ho vista proprio poco prima di entrare, tutti”

Queste le parole di Edoardo Tavassi, il quale si è lasciato andare ad altre rivelazioni. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 ha rivelato a Donnamaria che Antonella Fiordelisi non sarebbe più in alto nella classifica, mentre lui avrebbe ricevuto più apprezzamenti da parte del pubblico. La conversazione tra i due Vipponi è andata avanti sulle scelte degli immuni delle varie puntate e sulle varie eliminazioni.

Il dialogo è stato interrotto dagli autori, che hanno chiesto a Tavassi di andare in confessionale. Il Vipponi pare si sia poi giustificato affermando che le loro sono state solo supposizioni. E non finiscono qui i guai per lui.

Sembra che nelle ultime ore Edoardo Tavassi abbia nuovamente violato il regolamento del GF Vip togliendosi il microfono. Mentre si trovava a raccontare ad alcuni dei suoi coinquilini le serate vissute durante il periodo in cui ha fatto l’animatore turistico, ha scelto ingenuamente di violare il regolamento per raccontare un episodio molto piccante.

In particolare, Edoardo avrebbe inizialmente raccontato di una notte bollente trascorsa con una donna russa. Dopo di che, si sarebbe tolto il microfono per svelare con quante donne ha condiviso il letto durante la sua carriera di animatore. Il dettaglio pare abbia lasciato Giaele De Donà incredula: “No, non ci posso credere!”.

Cosa rischia Edoardo Tavassi dopo aver violato il regolamento? Non dovrebbe esserci la squalifica per lui, ma Alfonso Signorini potrebbe pensare a una punizione, come un televoto flash! In molti, però, sono convinti che Tavassi rischi seriamente di essere squalificato dal gioco. Non resta che attendere la puntata di lunedì 21 novembre 2022 per scoprire il futuro del Vippone!