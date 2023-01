Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7 ha confessato di avere un ritardo, tanto che avrebbe già chiesto agli autori un test di gravidanza. Tale rivelazione l’ha fatta a Nikita Pelizon, a cui ha anche fatto una confessione sull’intimità condivisa con Edoardo Donnamaria nella Casa di Cinecittà. Andando per ordine, qualche giorno fa Antonella aspettava il ciclo mestruale, che sembra non essere ancora arrivato. Confidandosi con Nikita, con la quale da qualche settimana ha instaurato un solido rapporto d’amicizia, ha svelato la sua attuale situazione, ma ne aveva già parlato con Edoardo.

L’ex schermitrice, nella serata di mercoledì scorso, pare si sia inizialmente confidata con lo stesso Donnamaria. A quest’ultimo avrebbe appunto rivelato di avere questo strano ritardo. Nonostante tutto, Antonella non è apparsa particolarmente preoccupata. Anzi, la gieffina ha dimostrato di essere alquanto tranquilla. Nelle scorse ore, la Fiordelisi ha riparlato della questione con Nikita, scatenando il panico sui social network. Infatti, i suoi fan vogliono ora vederci chiaro sulla situazione e c’è chi spera che il sogno di Sonia Bruganelli possa realizzarsi.

L’opinionista del GF Vip 7 aveva rivelato di avere un sogno: far entrare nella Casa di Cinecittà una donna incinta. Detto ciò, è ancora presto per arrivare a delle conclusioni sul ritardo di Antonella Fiordelisi. Non è neanche la prima volta che un test di gravidanza viene chiesto da un concorrente di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Qualche mese fa, ci aveva pensato Oriana Marzoli a scatenare il panico sul web. La gieffina venezuelana aveva parlato di un ritardo, dopo aver condiviso una notte di passione con Antonino Spinalbese. La situazione si è presto rasserenata per la concorrente, in quanto lei stessa aveva fatto sapere ai suoi coinquilini che il ciclo era arrivato con un po’ di ritardo.

Intanto, parlando di test di gravidanza Antonella ha fatto una confessione a Nikita sulla passione condivisa a letto con il suo Edoardo Donnamaria. Scendendo nel dettaglio, la Fiordelisi ha rivelato alla sua amica che tra le lenzuola, sebbene tra loro ci siano spesso litigi e allontanamenti, tutto procede a gonfie vele, tanto che ogni giorno non mancano i momenti passionali.

“Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare”, ha rivelato Antonella alla Pelizon. Sebbene si ritrovino tutti i giorni sotto le lenzuola, tra loro la storia non procede al meglio. In particolare, la Fiordelisi non è ancora sicura di questa relazione. I problemi tra i due innamorati sorgono per via delle amicizie che Donnamaria ha instaurato nella Casa.

Infatti, Edoardo è molto legato al gruppo composto da Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Luca Onestini e Oriana Marzoli. Il rapporto che ha creato con loro ha sempre infastidito Antonella, la quale ora è sempre più nervosa per via di determinati atteggiamenti:

“Io con lui sto bene, però quando ci sono i suoi amici si trasforma. Prima ridevano di me, facevano branco e lui ridacchiava. Non mi piace! Se sei il mio fidanzato mi difendi o non ti unisci a loro. Nessuno dei miei ex ha mai fatto così. Mi stavano prendendo in giro e lui rideva”

