Tutto pronto per la 23esima puntata in prime time del GF Vip 7: le anticipazioni del nuovo appuntamento con la Casa più spiata d’Italia

Tutto pronto per la 23esima puntata in prime time del Grande Fratello Vip 7. Il reality show torna in onda per il secondo sabato consecutivo (Mediaset lo utilizza come jolly del palinsesto, con la garanzia che lo zoccolo duro del pubblico fedele risponde sempre presente). Cosa succederà? Innanzitutto ci sarà l’ingresso di due nuovi concorrenti. I loro nomi non sono stati svelati ufficialmente, ma con ogni probabilità ad andare a rimpolpare il cast saranno Davide Donadei, proveniente dall’universo di Uomini e Donne, e Nicole Murgia, modella e attrice che per il momento non ha lasciato un segno indelebile né in passerella né sui set di recitazione. Chissà che il GF Vip non sia il trampolino adatto per farle spiccare il volo

Grande Fratello Vip 7, anticipazioni 17 dicembre 2022: pronostico sul televoto

In nomination ci sono Attilio Romita, Sarah Altobello, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria. Nella serata di sabato non ci sarà alcuna eliminazione. Si vota per decidere il preferito dei quattro concorrenti sopracitati: chi otterrà più voti sarà immune alle prossime nomination. Secondo i pronostici Dal Moro dovrebbe ampiamente spuntarla su Edoardo. Quasi impossibile invece che il preferito risulti uno tra Sarah e Attilio, i quali si contenderanno la ‘maglia nera’.

GF Vip 7 23esima puntata, i temi trattati

Lungo la serata avrà ampio spazio il crac sentimentale tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due, dopo aver trascorso gli ultimi giorni a litigare a più non posso, hanno deciso di lasciarsi e di proseguire ognuno per la propria strada. Alfonso Signorini approfondirà la questione. Spazio poi al rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: pareva che i due fossero sul punto di intraprendere una relazione ma ancor prima di iniziarla si sono ritrovati a litigare furiosamente.

Sarà anche affrontato per l’ennesima volta il capitolo Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. La ragazza è stata fatta rientrare temporaneamente nella Casa per provare a innescare qualche dinamica. Missione fallita: ha dato ben poco in questi giorni in termini di ‘appeal televisivo’. Forse il GF Vip poteva evitare l’operazione e risparmiarsi un sacco di critiche.