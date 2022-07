GF Vip 7, 3 nomi dati per certi fuori dal cast. In arrivo invece un ex Collegio

Fumata nera per tre personaggi dati per sicuri come prossimi concorrenti del reality show più spiato d’Italia

Impazza il totonomi del Grande Fratello Vip 7. In questi giorni sono uscite diverse indiscrezioni e alcuni volti noti sono stati dati per certi. In realtà, come riferisce il sempre puntuale TvBlog, alcuni vip che parevano sicuri di varcare la fatidica porta rossa del loft di Cinecittà non prenderanno parte al gioco. Uno è un nome roboante: Rita Dalla Chiesa. Lo storico volto di Forum avrebbe deciso, dopo essersi lasciata tentare non poco da Alfonso Signorini, di non partecipare al reality show. Dunque fumata nera, nonostante le aperture fatte di recente dalla stessa Dalla Chiesa.

Nessun ingresso nella Casa più spiata d’Italia anche per Max Felicitas che da settimane viene accostato al programma di Canale Cinque. Edoardo Barberas (questo il suo nome all’anagrafe) è un ragazzo classe 1992, originario del Friuli e attivo nei film per adulti. In molti lo hanno dato come sicuro concorrente. Invece non sarà così. Fumata nera pure per lui.

Fuori dal cast anche Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Oltre ad aver condotto diversi programmi tv, nella scorsa stagione è stato protagonista a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente e tra i giurati del varietà di Italia Uno La pupa e il secchione show. Anche lui non prenderà parte al GF Vip 7 a differenza di quanto riferito da alcune indiscrezioni recenti.

Dovrebbe invece esserci un ex volto dei reality di Rai Due Il Collegio e La Caserma. Di chi si tratta? Del giovane tiktoker e influencer George Ciupilan. Nelle scorse ore Signorini, tra le sue Stories Instagram, ha pubblicato le foto di una mano con delle catene. Il tutto accompagnato dalla seguente didascalia: “Catene al polso per il terzo concorrente del GF Vip 7″.

Secondo i più attenti, gli indizi non possono che portare a George Ciupilan, che in diverse foto pubblicate sui social indossava proprio la stessa catena. Dunque, dopo le conferme di Chadia Rodriguez (giovane rapper 23enne) e Pamela Prati (la showgirl sarda è in cerca del rilancio dopo lo scandalo Mark Caltagirone), ad aggiungersi ai concorrenti dovrebbe essere il tiktoker di origini rumene.