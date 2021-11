GF Vip 6, svelata la data della finale e quando entreranno i nuovi gieffini

Il Grande Fratello Vip 6 si allunga. La notizia era già stata resa nota nelle scorse settimane e ora arrivano delle certezze. In particolare, ora viene svelata la data della finale! Dunque, si sa già da ora il giorno in cui verrà eletto il vincitore di questa sesta edizione. Rispetto allo scorso anno, la data dovrebbe rimanere ferma e non variare di mese in mese. Nella precedente edizione, infatti, ci sono state non poche incertezze al riguardo. Si è arrivati ad andare in onda fino all’1 marzo 2021, quando venne eletto come vincitore Tommaso Zorzi.

Proprio quest’ultimo più volte sembrava cedere di fronte alla prospettiva che sarebbe rimasto per molti mesi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Insieme ad altri concorrenti, ha comunque poi deciso di resistere, arrivando fino alla fine del percorso. Qualcun’altro, invece, ha deciso di abbondare prima di Natale il reality show, per tornare dai propri affetti, senza alcuna penale. Sicuramente anche in questa sesta edizione, Alfonso Signorini darà l’opportunità ai gieffini di scegliere se restare oppure no fino alla fine.

Ma per quanto sarebbe stata spostata la finale del GF Vip 6? Secondo quanto scrive TvBlog, l’ultima puntata di questa edizione dovrebbe andare in onda lunedì 14 marzo 2022 in prima serata. Quest’anno, dunque, il reality show di Canale 5 si allunga di 13 giorni in più rispetto all’edizione 2020/2021. Come la prenderanno i concorrenti già presenti nella Casa più spiata d’Italia?

Sicuramente saranno tutti consapevoli di un eventuale allungamento del reality, visto ciò che è accaduto lo scorso anno. Nonostante non riesca a trionfare nei dati degli ascolti tv, il programma condotto da Signorini ha comunque quei telespettatori affezionati che continuano a seguire le varie dinamiche e che permettono di mantenere una media di circa 18% di share a Canale 5 nelle prime serate di lunedì e venerdì.

Proprio per tale motivo, Mediaset potrebbe aver scelto di allungare anche questa edizione. Per quanto riguarda i doppi appuntamenti, si sa che termineranno il prossimo 17 dicembre “per poi riprendere dopo le festività natalizie”. Come si poteva immaginare, l’allungamento prevede l’arrivo di nuovi concorrenti nella Casa di Cinecittà.

Dovrebbero entrare tra i 3 e i 4 gieffini, intorno alla fine di novembre e l’inizio di dicembre. Non solo, varcheranno la porta rossa altri Vip dopo le festività natalizie. Al momento, il programma sta appunto valutando chi saranno i volti che entreranno in gioco nelle prossime settimane. Per ora, però, non c’è ancora nulla di certo su questo.