Ascolti tv ieri, 1 novembre: GF Vip e Signorini non sorridono, bene Report

Il Grande Fratello Vip cala negli ascolti rispetto a una settimana fa, nonostante il reality di Canale Cinque abbia affrontato una controprogrammazione debole di Rai Uno che, chiusa la stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, ha proposto il film Crazy for Football – Pazzi per il calcio. Signorini quindi non sorride. Lunedì scorso aveva avuto un ascolto medio di 3.013.000 utenti (20.4% di share), mentre ieri, lunedì 1 novembre, ha convinto 2.811.000 telespettatori (18.9%). Da segnalare gli ottimi ascolti di Report

Rai 1: Crazy for Football – Pazzi per il calcio ha raccolto 3.143.000 spettatori, pari a uno share del 15.9%.

Rai 2: Il fidanzato di mia sorella ha interessato 941.000 spettatori (4.4%).

Rai 3: Report ha catturato l’attenzione di 2.211.000 spettatori (10.4%).

Rete 4: Quarta Repubblica è stato visto da 703.000 spettatori (4.3%).

Canale 5: Grande Fratello Vip ha convinto 2.811.000 spettatori (18.9%).

Italia 1: 3 days to kill ha intrattenuto 1.351.000 spettatori (6.6%).

La7: Grey’s Anatomy ha incollato innanzi al teleschermo 354.000 spettatori (1.8%).

Tv8: Spider Man 2 ha raccolto 310.000 spettatori (1.6%).

Nove: Little Big Italy ha convinto spettatori 302.000 (1.7%).

Ascolti tv lunedì 1 novembre: access prime time e preserale

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato un ascolto di 5.079.000 spettatori (21.1%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.487.000 spettatori (14.5%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 6 ha raccolto 3.612.000 spettatori (19%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.759.000 spettatori (22.6%).

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 3.571.000 spettatori (17.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 1 novembre 2021

Il pomeriggio di Canale Cinque, per via del giorno festivo, ha rinunciato a Uomini e Donne e al daytime di Amici di Maria De Filippi, sostituiti con delle puntate della soap Una vita.

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 1.853.000 spettatori (12.1%)

Rai 1 – Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.845.000 spettatori (12.8%)

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 2.645.000 spettatori (16%).

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 749.000 spettatori (5.2%).

Rai Due – L’esordio di Una Parola di Troppo di Giancarlo Magalli ha raccolto 572.000 spettatori (3.6%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.690.000 spettatori (15.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.117.000 spettatori (14.2%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.758.000 spettatori (11.6%).

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.978.000 spettatori (11.9%).

Ascolti della mattina di lunedì 1 novembre 2021