GF Vip 6, scatta la reunion e Jessica Selassiè bacia Biagio D’Anelli

I Vipponi reduci dall’esperienza al Grande Fratello Vip 6 continuano a essere al centro dei gossip, tra amori sbocciati in Casa che continuano a fiorire e amori scoppiati o in crisi. Nella notte tra il 22 e il 23 aprile 2022 vari gieffini si sono ritrovati in una sorta di reunion più o meno organizzata. In questo contesto due di loro, Jessica Selassiè e Biagio D’Anelli, mentre ballavano, si sono scambiati un bacio. La scena è stata immortalata da lui nelle sue storie Instagram ed è rimbalzata ovunque. I due si stanno davvero frequentando? O si tratta di una semplice mossa per far parlare di sé?

Jessica Selassiè e Biagio D’Anelli sono solo alcuni degli ex gieffini che erano presenti ad una festa milanese in un noto nightclub di lusso in occasione di un compleanno. Tra gli altri avvistati in pista ci sono Alex Belli, Tommaso Zorzi, Valeria Marini, Clarissa Selassiè, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Giacomo Urtis.

D’Anelli ha documentato la serata nelle sue storie Instagram, riprendendosi mentre ride e scherza con gli altri Vipponi. Tra lui e le due princess Selassiè presenti si nota dai video, fin da subito, un certo feeling. Inizialmente l’opinionista si è ripreso mentre flirta con Jessica, chiedendole: “Quanto mi vuoi bene da 1 a 10?” e ottenendo in tutta risposta un sonoro “11!”. Poi D’Anelli si è mostrato mentre bacia più volte sulla guancia la sorella di Jessica, chiedendole insistentemente se è fidanzata o meno.

Saltando altre storie ecco quella incriminata. Biagio e Jessica si sono mostrati mentre si baciano sulla bocca con una melodia romantica di sottofondo. Con molta probabilità non si tratta di un bacio “vero”, semplicemente i due si stavano divertendo e basta. A dimostrazione di ciò sembra essere la fragorosa risata della princess una volta essersi staccata da D’Anelli. Il tutto ha più la parvenza di essere un modo per giocare con i fan e rimanere al centro dell’attenzione. D’altronde l’opinionista nelle storie precedenti al bacio ha praticamente fatto vedere di star flirtando e scherzando con molti presenti, forse preso dall’euforia della serata.

I fan del GF Vip, in ogni caso, sono già in visibilio, felici in quanto sembra essersi formata una nuova, inaspettata coppia. Una cosa sembra certa. I Jerù, ossia la coppia formata da Barù e la vincitrice del GF Vip 6, sembrano in crisi. Una settimana fa la princess ha detto che le cose tra lei e il nipote di Costantino della Gherardesca, assente alla serata in questione, non stanno andando per niente bene.

Resta da capire quanto c’è di vero in questo bacio e cosa dichiareranno i diretti interessati a proposito.