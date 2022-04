GF Vip: Jessica Selassié smette di seguire Barù e svela il motivo

Nel corso di una diretta Instagram Jessica Selassié si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha confermato di aver tolto il “segui” a Barù, con il quale aveva vissuto un flirt nel bunker di Cinecittà.

Come pensavano i più, la principessina etiope non ha apprezzato le dichiarazioni del nipote di Costantino della Gherardesca a Verissimo. Barù si è dichiarato single e stufo delle domande su Jessica Selassié. L’ex gieffino ha inoltre precisato di non essere mai stato innamorato della ragazza.

Affermazioni che hanno ferito molto Jessica che, istintivamente, ha scelto di togliere il follow a Barù. Su Instagram la più grande delle sorelle Selassié ha poi ammesso:

“Piccola comunicazione per i miei amati Jerù. In questo momento le acque non stanno scorrendo. Io voglio bene a Barù e so che lui me ne vuole solo che per ora è un po’ così”

Le altre confidenze di Jessica Selassié

Nel corso dell’ultima diretta su Instagram Jessica Selassié ha inoltre ribadito di non aver litigato con la sorella Lucrezia, detta Lulù. Un’indiscrezione circolata negli ultimi giorni dopo uno screzio tra le due. Un banale screzio di famiglia ma nulla di più: le due ex gieffine sono più che mai unite.

Jessica ha inoltre assicurato che la relazione tra Lulù e Manuel Bortuzzo va a gonfie vele nonostante i problemi della Selassié con il suocero, che non approva questo legame dell’ex nuotatore. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha inoltre anticipato che a breve tornerà a Verissimo per una nuova intervista.

Tra i prossimi progetti televisivi della princess pure uno shooting fotografico con Alex Belli mentre non è escluso un inedito progetto televisivo a settembre. Tale e Quale Show come vocifera qualcuno? Non proprio: la diretta interessata ha confidato che la trasmissione di Carlo Conti non sarebbe nelle sue corde.

Il varietà di Rai Uno, a detta di Jessica, sarebbe più adatto a Lucrezia e Clarissa, che amano cantare davanti al pubblico. Per il momento Jessica si gode la famiglia, gli amici e i fan, che la sostengono quotidianamente. Un grande affetto che fa stare bene la Selassié, che non si aspettava un risvolto del genere dopo l’avventura al GF Vip.