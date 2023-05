GF Vip 6, rivelazioni inedite su Jessica e Barù: retroscena e chat

È passato più di un anno da quando Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La principessa aveva fatto sognare il pubblico grazie alla sua ‘amicizia speciale’ con il coinquilino Barù Gaetani, tanto da dare vita ad un grande fandom, i “Jeru“. Tuttavia, tra i due, anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia, non è mai successo nulla. Anzi, l’ex vippone si è spesso dissociato dai suoi stessi fan, dichiarandosi stufo di essere sempre relazionato alla Selassié. Ebbene, a distanza di così tanto tempo, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha svelato alcuni dettagli inediti sulla ‘coppia non coppia’ del GF Vip 6.

Pochi giorni fa, infatti, “L’investigatore social” ha rivelato di essere venuto a conoscenza di una verità nascosta su Jessica e Barù: a quanto pare, lo scorso anno, i due si sarebbero frequentati di nascosto per un mese. Lei sarebbe andata da lui almeno otto-nove volte e si sarebbero visti l’ultima volta, per chiarire, lo scorso novembre. Insomma, una versione totalmente diversa rispetto a quella data dal nipote di Costantino Della Gherardesca, che più volte aveva beffeggiato i suoi fan, negando categoricamente che ci fosse stato qualcosa con l’ex gieffina.

D’altro canto, invece, Jessica non aveva mai messo a tacere le sue seguaci come Barù, ma, allo stesso tempo, non aveva mai confermato nulla riguardo una presunta frequentazione. A seguito del gossip nato in questi giorni, diverse fan si sono rivolte alla Selassié per sapere la verità. Un utente in particolare ha diffuso una chat su Twitter con l’influencer, in cui le chiedeva, per l’appunto, se potesse chiarire la situazione e dire come stessero le cose.

“Ciao, grazie mille per l’informazione, ma le situazioni delicate si affrontano diversamente. Grazie, spero tu possa capire“, ha risposto Jessica all’utente in questione. Dunque, ancora una volta, nessuna conferma e nessuna smentita. La Selassié ha continuato ad essere vaga, anche se, il riferimento a situazioni “delicate” fa pensare a qualcosa che sarebbe andata aldilà di una semplice amicizia. In ogni caso, è giusto ribadire che si tratta solamente di indiscrezioni e di nulla di ufficiale, considerando che Baru non si è nemmeno pronunciato sulla vicenda.