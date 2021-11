GF Vip 6, new entry: saltano due ex volti UeD, caos con la produzione

Sale l’attesa attorno al Grande Fratello Vip 6: nelle prossime settimane il reality show subirà profonde mutazioni, a partire dall’ingresso di molti nuovi volti che andranno a rimpolpare il cast. Inevitabile d’altra parte, visto che Mediaset ha deciso di allungare il programma fino a marzo 2022. Alfonso Signorini ha parlato di 10 nuovi inquilini: di qualcuno già si conosce nome e cognome. I ben informati hanno assicurato che alcuni ‘vip’ (o persone ritenute tali) hanno già avuto conferma di varcare la fatidica ‘Porta rossa’ della dimora di Cinecittà. Tuttavia, due nomi che erano stati dati per sicuri, sarebbero saltati all’ultimo momento: si tratterebbe di Giulio Raselli e di Giulia Cavaglià, entrambi provenienti dal mondo di Uomini e Donne.

“Dopo una bella quarantena, non entrano più ma i motivi sono ancora ignoti”. Questa l’indiscrezione relativa a Raselli e a Cavaglià lanciata da Deianira Marzano, esperta di gossip attiva su Instagram. La donna ha inoltre aggiunto che i due giovani non avrebbero affatto preso bene la piega che ha preso la questione. “Pare abbiano fatto una scenata, lei soprattutto – ha raccontato Deianira -. Perché sono sclerati stando qualche giorno in hotel. Lei pare abbia inneggiato al sequestro di persona e minacciato di chiamare i Carabinieri. Si è fatta venire a prendere dal padre”. Per il momento nessuna conferma della vicenda, ma nemmeno alcuna smentita. Anche il portale Very Inutil People ha parlato della questione.

Questo è ciò che ha appreso Very Inutil People: “Sul web girava voce di un loro arruolamento nel cast di questa edizione del GFVIP. La Cavaglià, 26 anni, e Raselli, 31 anni, avevano effettivamente firmato il contratto e fonti a loro vicine ci avevano rivelato che stavano seguendo in questi giorni il periodo di quarantena obbligatoria a Roma, per prepararsi a entrare nelle prossime settimane. Qualcosa però deve averli infastiditi al punto tale che entrambi hanno lasciato la struttura in cui alloggiavano, probabilmente in seguito a una discussione con la produzione per delle modifiche contrattuali o lo slittamento del loro ingresso”.

GF Vip 6: chi è sicuro di entrare e altre ‘suggestioni’

Chi invece dovrebbe certamente entrare nella Casa più spiata d’Italia è Maria Monsé, seguita da Patrizia Pellegrino. Pare ormai sicuro anche l’ingresso, però a dicembre, di Nathaly Caldonazzo e Vera Gemma. Pronta a fare il suo esordio nel mondo ‘vip’ anche Adelaide De Martino, sorella di Stefano.

Alessandro Rosica, altro esperto attivo su Instagram di dinamiche televisive e retroscena a sfondo ‘rosa’, ha inoltre assicurato che a breve, nel gioco, entreranno anche Valeria Marini e Giacomo Urtis, che già conoscono i segreti dello show, avendovi preso parte nelle scorse edizioni. Rosica ha precisato che Valeria e Urtis dovrebbero figurare come unico concorrente, in stile ‘Principesse Selassiè’.

Ci sono poi altre due ‘suggestioni’ relative al possibile incremento del cast; suggestioni che però al momento non hanno trovato conferma. Stiamo parlando di Biagio D’Anelli, ex opinionista di Barbara d’Urso, e Valentina Nulli Augusti, ex Temptation Island che già si è vista al GF Vip 6 quando è entrata nella Casa tuonando contro Tommaso Eletti, con il quale ha avuto una controversa relazione.

Valentina si è espressa in prima persona circa l’eventualità di una sua entrata in scena da protagonista nel reality, rilasciando di recente delle dichiarazioni a Casa Chi.

“Mi danno come concorrente del GF Vip? La prima che vado ad abbracciare sarà Soleil Sorge, la mia best friend forever. Io sono rimasta male di una cosa che ha fatto. Non avevo dei pregiudizio nei suoi confronti, la conoscevo anche pochissimo. Sono restata male perché lei si è permessa di attaccarmi gratuitamente senza conoscere la mia storia e i risvolti gravi accaduti. Se non senti le due versioni non puoi parlare. Lei, dopo il mio scontro con Tommy, aveva detto che io non ero una donna degna d’essere chiamata in questo modo. Stessa cosa detta anche da Sophie”.

L’ex volto di Temptation Island ha aggiunto: