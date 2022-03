GF Vip 6, Davide: “Momento più triste? Riguarda Delia, molto complesso”

Davide Silvestri dopo il Grande Fratello Vip 6 si svela in un’intervista per Casa Chi. Innanzitutto racconta di essere pronto a sposare la sua fidanzata Alessia. È lei la donna che l’ha conquistato circa un anno fa. Oggi sente di avere la consapevolezza, grazie a esperienze del passato e alla sua età, che lei è la donna della sua vita. Al suo fianco c’è sempre il cugino, Kekko Silvestre dei Modà. Quest’ultimo l’ha sostenuto per tutta la durata del reality e Davide conferma che il giorno della finale ha raggiunto Roma guidando lui stesso la macchina per rivederlo subito.

Questo gesto del frontman dell’amatissima band italiana ha colpito molto Silvestri: “È venuto con la macchina. È un gesto bellissimo. L’ha fatto, ve lo confermo”. Insieme ai suoi genitori e alla fidanzata Alessia, Kekko rappresenta per Davide una bussola. Ed ecco che l’intervista va avanti con i dettagli riguardanti la sua esperienza dentro il reality show condotto da Alfonso Signorini. In particolare, Silvestri torna a parlare della soap opera che ha visto protagonista Alex Belli.

Tra loro, durante le prime settimane, è nata una profonda amicizia, caratterizzata da momenti di divertimento e di svago. Con il tempo le cose sono cambiate, in quanto Alex ha preferito prendere un altro tipo di strada, quella della soap opera con Delia Duran e Soleil Sorge. A causa di questa storia, Belli è diventato “insopportabile” agli occhi di Davide, che ammette di averglielo anche palesato.

L’intera dinamica l’aveva stufato e afferma che la sua uscita dalla Casa l’aveva addirittura reso contento: “Non l’ho mai nascosto neanche a lui”. Indubbiamente, la prima parte del loro rapporto è stata “meravigliosa”, secondo l’ex gieffino. Prosegue, entrando nel dettaglio e dichiarandosi anche dispiaciuto.

“Peccato che si sia perso in questa storia, ecco chiamiamola così. Mi dispiace perché ci stavamo divertendo davvero tanto e stavamo portando tanti momenti d’arte e di divertimento dentro la Casa. Io ho provato a bloccarlo”

Silvestri al GF Vip 6 consigliava a Belli di lasciare perdere “questa cosa che non esiste” e che gli avrebbe potuto far male. Per questo, lo invitava a tornare a divertirsi. Fatto ciò, gli ha poi palesato di voler prendere le distanze da lui. Non poteva neanche più prendere le sue difese, perché sarebbe stato incoerente con se stesso. Così, ha preferito restare in silenzio, senza esporsi e andare contro un amico.

Secondo Davide, Alex avrebbe appunto preferito la carriera all’amicizia. “Gliel’ho detto, guarda stai perdendo un amico”, dichiara oggi l’ex attore di Vivere. Per lui questo è stato davvero un peccato, perché Belli avrebbe potuto godersi di più l’ultima fase di questa esperienza. A questo punto, Davide Silvestri confessa qual è stato il momento più brutto al GF Vip 6.

“Per esempio, quello che mi ha fatto venire ansia è quando non ho vinto la finale con Delia. Per me non era il fatto di non aver vinto o aver perso, anche perché non avevo perso nulla in realtà. Ma quello che mi ha fatto rattristare è aver rivissuto il mio provino quando rimanevo ultimo per una parte importante. È stato molto più complesso di ciò che possono essere le nomination in sé”

Una situazione molto più complessa di ciò che è apparsa da oltre il piccolo schermo, secondo l’attore. Probabilmente, a buttarlo giù è stato appunto il fatto che il pubblico potesse preferire Delia – da poco entrata in gioco e protagonista della famosa soap opera – a uno come lui. Non gli interessava molto delle nomination, a parte la prima, ma quella in cui ha perso contro la Duran – eletta prima finalista – l’ha buttato proprio giù.

Ha vissuto questa situazione “come la sconfitta della vita”. Con il senno di poi è contento di non essere approdato in quel momento in finale, ma a un passo dalla finale. Un’esperienza unica, che allo stesso tempo ha vissuto con disagio. Non riusciva ad abituarsi alle litigate dei suoi coinquilini, a sentire “le urla”. Ha avvertito spesso molta ansia: “Per me è stato molto difficile”.

Davide Silvestri dopo il GF Vip: cosa fa oggi e sull’Isola dei Famosi…

Ora che è partita l’Isola dei Famosi 2022, arriva spontanea la domanda: Davide tornerebbe in Honduras? Fu uno dei naufraghi della prima edizione e non rinnega questo reality, ma ora come ora non potrebbe proprio parteciparvi. “L’anno prossimo ci potrei pensare”, dichiara Silvestri. Ora deve occuparsi della sua azienda di birre. Non solo, tornerà a svolgere il ruolo di assistente per Kekko dei Modà, il quale temeva di perderlo dopo questa avventura.

L’esperienza nella Casa ha, però, creato in lui una certa malinconia, tanto che tornerebbe a lavorare a teatro e in televisione, come attore. Un tempo per proteggersi si era allontanato da questo mondo, ma oggi ci riproverebbe. Tante cose nella Casa lo riportavano indietro nel passato: le nomination gli ricordavano l’ansia dei provini, ad esempio.