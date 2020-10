GF Vip 5 settima puntata: nominati, eliminato, liti e confessioni

La settima puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda questo lunedì 5 ottobre 2020, è stata ricca di colpi di scena. Grande protagonista della prima parte di questa serata è indubbiamente Adua Del Vesco, che dopo quanto accaduto la scorsa settimana ha scelto di rivelare la sua verità. L’attrice ha avuto modo di confrontarsi con Massimiliano Morra. Entrambi hanno confermato di non avere mai avuto una relazione in passato e di aver solo finto. Adua si è lasciata andare anche a una discussione accesa con Tommaso Zorzi. I due si trovano al momento in disaccordo su una presunta conversazione avvenuta tra loro prima dell’inizio del reality e che riguarda proprio Massimiliano. Subito dopo, è arrivato il momento di Elisabetta Gregoraci, che ha avuto modo di leggere una lettera scritta in questi giorni dall’ex marito Flavio Briatore. Dopo di che, Signorini ha parlato con Francesco Oppini, protagonista del gossip che lo vede legato a Dayane Mello. Il gieffino ribadisce che il suo cuore batte solo per la sua fidanzata Cristina.

Grande Fratello Vip 5, la settima puntata del 5 ottobre 2020: cosa è successo, Franceska Pepe eliminata

Il programma ha dedicato un momento speciale a Tommaso, il quale aveva parlato del suo rapporto con il padre durante la scorsa puntata. A fare una sorpresa a Zorzi ci ha pensato sua madre Armanda. L’influencer poi è stato protagonista di un altro scontro, quello con Matilde. La Brandi non è riuscita a trattenere la rabbia e, alzando sempre di più i toni della voce, si è scagliata contro Tommaso per prendere le difese di Adua Del Vesco. Dopo di che, Signorini ha annunciato l’eliminato di questa sera: Franceska Pepe! Le percentuali del televoto sono: Tommaso 40%, Andrea 25%, Adua 18% e Franceska 17%. La trasmissione ha fatto una sorpresa anche a Maria Teresa Ruta, permettendole di avere notizie sul fratello, che di recente ha avuto un grave incidente.

GF Vip 5, le nomination della settima puntata: Myriam, Maria Teresa e Massimiliano,

È arrivato il momento delle nomination. Prima, però, sono stati eletti i cinque immuni: Elisabetta, Francesco, Andrea, Enock e Pierpaolo. Franceska, prima di lasciare definitivamente il reality, ha scritto il nome del concorrente che non vorrebbe vedere immune. La Pepe ha riportato il nome di Myriam, la quale ha così iniziato il giro: ogni concorrente scelto ha dovuto fare, a sua volta, un nome finché non sono rimasti nella stanza solo i cinque immuni.