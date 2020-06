Gf Vip 5, Antonio Razzi nel cast? L’ex senatore rompe il silenzio

Continuano a circolare le diverse indiscrezioni in merito al cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza a settembre, condotto nuovamente da Alfonso Signorini. Sono diversi i nomi che sono trapelati negli ultimi giorni: nella giornata di oggi, stando a quanto ha riportato TvBlog, sarebbero stati chiamati a sostenere il provino altri tre candidati. I primi due sarebbero Rocco Siffredi e suo figlio Leonardo, rumors di cui non abbiamo ancora conferme o smentite. Ma sono le voci sul terzo nome quelle che hanno incuriosito di più il web: stiamo parlando di Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia, divenuto famoso dopo aver fatto il suo debutto su Tik Tok, il popolare social network amatissimo dai giovani, dove si è esibito in balli e coreografie che hanno totalizzato moltissime visualizzazioni. Raggiunto da Adnkronos, l’ex parlamentare ha affermato di non aver ricevuto nessuna chiamata dal reality ma di essere interessato qualora arrivasse l’occasione di entrare nella Casa.

“Partecipare al Gf Vip? Perchè no!” Razzi smentisce il rumors ma ammette di essere interessato al reality di Canale 5

“Se mi chiamano per partecipare adesso che non sono più al Senato, pur di lavorare, perché no. Io non sto mai fermo”, ha ammesso Antonio. L’ex senatore ha fatto poi smentito le voci circolate nella giornata di oggi in merito ad un provino sostenuto per il Gf Vip ma ha ribadito di essere incuriosito dalla cosa: “Se mi chiamano valuterò. Dipende ovviamente dalle condizioni che mi proporranno. Adesso che non sono più senatore posso fare come mi pare, da pensionato sono libero”. Per quanto riguarda il cast, gli altri nomi trapelati nei giorni scorsi sono Flavia Vento, Cristina Buccino e Elisabetta Gregoraci. Ci sarebbero anche trattative in corso anche per Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, e l’influencer e modello Francesco Ricci. Inoltre si era fatto anche il nome di Rosanna Cancellieri ma la giornalista ha prontamente smentito il gossip.

Cancellieri verso Tv8?

Rosanna non sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 5. Per la Cancellieri ci sarebbe in programma una trasmissione su Tv8, Vite da Copertina, non come semplice opinionista: per lei ci sarebbe un posto da conduttrice. Quale sarà dunque il destino di Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci, conduttori della trasmissione fino a qualche mese fa?