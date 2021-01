GF Vip 5 anticipazioni stasera: eliminato, sorpresa inaspettata per Dayane

Nuovo appuntamento con Alfonso Signorini e tante possibili rese dei conti in arrivo: il pubblico chiede a gran voce clip per mostrare il doppio gioco di alcuni concorrenti, verranno accontentati? E chi dovrà lasciare la Casa?

Le anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello Vip 5 di stasera annunciano una grandissima sorpresa. Inaspettata per tutti, anche per la diretta interessata. E di questa sorpresa saranno di certo contenti non solo i fan di Dayane Mello, ma anche tutti coloro che non la supportano come concorrente ma rispettano la sua storia. Dayane ha un passato molto difficile e ne ha parlato spesso nella Casa, entrando nel cuore del pubblico nei primi tempi. Tuttavia il suo comportamento nella Casa ha fatto sì che moltissimi spettatori si siano schierati contro di lei, ma stasera sarà una grande emozione per tutti. Alfonso Signorini ha pensato infatti a una sorpresa molto speciale per Dayane.

La modella potrà infatti rivedere sua mamma: magari in videochiamata, difficile pensare che sia arrivata a Roma dal Brasile in tempi di Covid ma non impossibile. Nei primi mesi al GF Vip Dayane aveva più volte detto di non essere particolarmente interessata a ricostruire un rapporto con sua mamma, ma con l’entrata di Cristiano Malgioglio è cambiato tutto. Lui infatti ha convinto la modella a riavvicinarsi alla mamma, strappandole la promessa che appena possibile sarebbe andata a trovarla. Forse proprio questa propensione mostrata da Dayane a ricucire lo strappo con la madre ha spinto gli autori a organizzarle questa sorpresa. Di sicuro sarà un colpo di scena che neanche la modella si aspetta, insomma sarà una forte emozione.

Ma non sarà l’unico argomento della serata. Stasera al GF Vip infatti non si potrà fare a meno di parlare di quanto è accaduto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Durante la festa brasiliana Stefania si è mostrata infastidita nel vedere Tommaso complice con Dayane e c’è stata una discussione. Inoltre Zorzi ha parlato di strane richieste da parte di Stefania parlando di finti litigi organizzati a tavolino. Stamattina Tommaso e Stefania hanno chiarito, anche l’equivoco sul litigare per finta. Stefania ha confermato di aver detto una cosa simile, ma non con le stesse parole usate da Tommaso e Cecilia. Ha spiegato che era una frase detta per scherzo in un determinato contesto, non era affatto seria.

Tutto sembra essere chiarito, ma cosa succederà dopo aver mostrato le clip? Si scoprirà stasera, ma intanto il pubblico chiede a gran voce che venga mostrata una clip su Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta. Cecilia infatti pare tenda a dare ragione a tutte le parti coinvolte in un litigio. La Ruta invece è stata accusata nelle ultime ore di non essere totalmente sincera e leale con Stefania, su cui ha detto cose non molto carine in questi ultimi giorni. Le anticipazioni del GF Vip per stasera non hanno riportato nulla a tal proposito, ma nulla è da escludere.

Chi sarà l’eliminato di stasera? Ben nove in nomination: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zenga, Giulia Salemi, Dayane Mello, Mario Ermito, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet. I sondaggi danno in svantaggio Samantha e Mario, ma visto che i fan brasiliani della Mello potrebbero aver votato anche per loro non è da escludere un colpo di scena. Se così fosse a rischiare sarebbe Zenga.