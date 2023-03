Si è da pochi minuti conclusa una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, la 41° di un’edizione che lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha definito infinita. Rispetto a quelle trasmesse fino a questo punto, è stata una serata dai toni piuttosto pacati e meno trash, un evidente segnale del cambio di rotta imposto da parte di Pier Silvio Berlusconi. Ecco dunque, in breve, tutto quello che è successo.

Gf Vip, 41° puntata: chi è stato eliminato (e chi è già rientrato!)

Prima di annunciare ai vipponi il nome dell’eliminato, Alfonso Signorini ha tenuto a specificare che il televoto di stasera avrebbe riservato delle sorprese e che non bisogna mai dare nulla per scontato. Quattro i nominati della serata, ovvero Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro, Sofia Giale De Donà e Andrea Denver.

Tra di loro, alla fine, a essere eliminato dal reality è stato Andrea Denver, che la produzione ha voluto far attendere fino all’ultimo con il compagno Daniele Dal Moro. Queste le percentuali delle preferenze del pubblico al televoto:

Nikita 34%

Daniele 33%

Giaele 22%

Andrea 11%

Tuttavia, il bussolotto si è rivelato ancora una volta provvidenziale: Andrea Denver, infatti, ha avuto la possibilità di rientrare nella casa.

GF Vip, 41° puntata: tutte le nomination

A fine serata, come sempre, i vipponi hanno avuto la possibilità di nominare i coinquilini che meno hanno gradito nel corso dell’ultima settimana. Ecco dunque il riassunto di quanto accaduto:

Luca Onestini ha nominato Nikita

Edoardo Tavassi ha nominato Nikita

Giaele ha nominato Daniele

Nikita ha nominato Giaele

Milena ha nominato Luca

Micol ha nominato Antonella

Antonella ha nominato Micol

Daniele ha nominato Milena

Alberto ha nominato Giaele

Oriana ha nominato Nikita

I nominati della serata che si giocheranno il loro posto in finale questo giovedì (quando si scoprirà il nome del secondo finalista dopo Oriana) sono dunque Nikita, Giaele, Antonella, Milena, Luca, Micol e Daniele.

La sorpresa: Attilio Romita si sposa

Nel corso della serata, più smielata del solito, c’è stato anche spazio per una romantica sorpresa per il pubblico da casa, che ha scoperto grazie ad uno scoop di Signorini che Attilio Romita convolerà presto a nozze con la sua Mimmuza. In studio il conduttore del Gf Vip ha sfoggiato in anteprima le pagine del nuovo numero di Chi, con un servizio in esclusiva sullo sposalizio imminente, che dovrebbe celebrarsi entro la fine del 2023, poco prima di Natale. A quanto pare, Attilio Romita vorrebbe Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese come testimoni, mentre la sua Mimmuzza vorrebbe Signorini stesso (che ha confermato in diretta di avere accettato la proposta).