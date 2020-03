Gf Vip 4, Zequila destino segnato? Cos’ha fatto Patrick, avvertimento Licia

Antonio Zequila, al Gf Vip 4 aria di tempesta: Patrick Ray Pugliese colpevole della nomination

Al Gf Vip 4 ieri hanno nominato Antonio Zequila che ovviamente non ha proprio digerito la scelta dopo il percorso fatto nel reality show di Canale 5. Lo abbiamo visto tutti in diretta: Zequila crede di meritare la finale e già quando Sossio Aruta fu scelto come primo finalista non riuscì proprio a capacitarsene. Con il day time di oggi la situazione ci è parsa ancor più chiara: Zequila crede che le colpe di tutto siano riconducibili in particolare a Patrick Ray Pugliese che vuole apparire buono ma che in realtà almeno a suo avviso è una persona estremamente falsa.

Gf Vip 4, la reazione alle nomination: Paolo Ciavarro tranquillo, perché Zequila è indignato

Se Paolo Ciavarro ha reagito bene alle nomination – “Sono in nomination e va bene così”, queste le sue parole – Zequila ha invece sottolineato che in tutto questo non c’entra Ciavarro junior: “Non credo – così si è espresso – che sia stato una scelta di Paolo: è stata una scelta di Patrick che è un falso”. Patrick in realtà ha spiegato che l’attacco a Zequila dipende dal fatto che lo ha visto troppo “presuntuoso, altezzoso e superbo” nelle ultime settimane e per questo meritava di essere messo a rischio. Emerge chiaramente insomma un brutto ritratto di Zequila che in un certo modo neanche Licia Nunez ha visto di buon occhio.

Grande Fratello Vip: Licia Nunez consiglia Zequila, poi la pace con Sossio Aruta

La concorrente infatti ha invitato Antonio a stare più tranquillo e a tornare ad essere quello di sempre: “Se Sossio è già in finale – gli ha spiegato da amica – è perché il pubblico ha percepito la sua genuinità, come ha percepito la purezza di Aristide. Credo che il comune denominatore sia proprio a semplicità”. Licia in un certo senso gli ha fatto notare che si sta facendo prendere troppo da certe situazioni che vanno tutte a suo svantaggio: un avvertimento che Zequila sembra aver recepito bene dopo quanto accaduto negli ultimi giorni.

Zequila in nomination con Paolo e Patrick: rischio eliminazione altissimo

Ricordiamo infatti che Antonio ha litigato pure con Sossio Aruta, con il quale per fortuna ora va tutto bene: lui gli ha chiarito che non voleva dirgli di “parlare in italiano” e l’altro ha ammesso di aver esagerato in diretta. Non sappiamo cos’accadrà in futuro nel reality ma è da parecchio tempo che Zequila si trova a vivere situazioni che non piacciono a parte del pubblico, e la sfida con Paolo e Patrick, essendo loro forti al televoto, potrebbe perderla. Vedremo come andrà la prossima diretta del Gf Vip 4!