Gf Vip 4 Ursula non perdona: “Prima volta cosa così assurda”, c’entra Licia

Ursula Bennardo sclera su Instagram contro i fan di Licia Nunez: ancora polemiche al Gf Vip 14

Ursula Bennardo è tornata a far parlare di sé per via di un commento che ha recentemente pubblicato su Instagram contro Licia Nunez, o meglio contro i suoi fan che a suo avviso sarebbero colpevoli di pensare soltanto a screditare gli altri invece di impegnarsi a portare avanti il proprio beniamino. Evidentemente infastidita dalle critiche a Sossio Aruta e dai tanti commenti che ha letto in questi giorni, la Bennardo è intervenuta nuovamente contro la fan base della Nunez con un post dai toni decisamente forti.

Gf Vip 14, il messaggio di Ursula e lo stupore: “Prima volta che accade una cosa così assurda”

“Un giorno – queste le parole della compagna di Sossio – vorrò capire come mai tutti i gruppi fan dei concorrenti del Grande Fratello parlano solo benissimo del proprio idolo mentre quelli di Licia Nunez parlano solo male degli altri. Storie, commenti e messaggi privati cattivi, pieni di insulti, minacce e parolacce a chiunque – ha aggiunto –. Ma siete gruppi fan o siete delle sette di demoni? E che ca…! Si vince – ha precisato l’ex di Uomini e Donne – elogiando i propri pregi, non insultando gli altri… Capisco che non siete abituati a Licia in un programma televisivo ma credetemi è la prima volta che accade una cosa così assurda ed ingiustificabile… Più passano i giorni più degenerate… Sempre più assatanati… Ma perché?”. Ursula insomma non ne può più, e siamo sicuri che l’astio nei confronti suoi e di Sossio sia dettato dalle parole che la Bennardo ha usato contro Barbara Eboli, la fidanzata di Licia.

News Gf Vip, non è il primo scontro fra Ursula e Licia

Ricordiamo infatti che in passato Ursula e Barbara hanno discusso e se ne sono dette di ogni proprio a causa di Sossio che – come ben sapete – non hanno un bel rapporto. Cosa succederà dopo la fine del Gf Vip 14 non ci è dato saperlo; niente di positivo senz’altro. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!