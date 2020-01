Gf Vip 4, Teresa Langella concorrente? Gli indizi sui social: “Stacco per un po’”

Teresa Langella pronta per il Grande Fratello Vip? L’ultimo messaggio su Instagram lascia pensare

Cosa sta succedendo nella vita di Teresa Langella di Uomini e Donne? L’ex tronista ha postato stamattina un messaggio abbastanza enigmatico. Dopo aver trascorso le vacanze di Natale insieme al fidanzato Andrea Dal Corso, Teresa ha lasciato Milano e la casa in cui convivono per staccare un po’ la spina. Non è del tutto chiaro in che modo ha intenzione di dedicare più tempo a sé stessa anziché ai social network, ma tutto lascia pensare che potrebbe intraprendere una nuova avventura televisiva. La settimana prossima inizieranno ben due programmi a cui potrebbe prendere parte: il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e Il cantante mascherato di Milly Carlucci.

Uomini e Donne, Teresa Langella enigmatica sui social: “Ho bisogno di staccare per un po’”

Teresa infatti è una cantante, per cui nulla vieta che potrebbe essere stata scelta per il nuovo programma di Milly Carlucci. A meno che a vietarlo non sia il fatto che nel suo curriculum figuri la partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi, ma non pensiamo sia così. Più probabile, ma non certa, la possibilità che sia una concorrente del Gf Vip 2020. Ma cosa ha scritto Teresa? Queste le sue parole: “È arrivato il momento… Ho bisogno di staccare per un po’, dal lavoro, dai pensieri, da un cellulare che nell’ultimo periodo ha preso quasi il sopravvento sulla mia vita. Andrò lontano, ma sarà bellissimo”. Era in viaggio in treno, ha ripreso dal finestrino la strada che scorreva veloce e chissà quanti pensieri la accompagnavano.

Teresa Langella al Gf Vip 2020? Tutti gli indizi

Qualsiasi cosa stia andando a fare Teresa, una cosa è certa: non abbandonerà i suoi fan. Ecco il messaggio dedicato a loro: “Vi porterò con me. Come ho sempre fatto ma in un modo un po’ diverso”. Il fatto che non possa usare i social unita alla notizia comunicata a Uomini e Donne, ovvero che vivrà per un po’ a Roma lontano da Andrea, sono due indizi che fanno ipotizzare la presenza di Teresa Langella al Gf Vip 2020. Ma sono solo ipotesi, al momento.