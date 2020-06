GF Vip 4, seconda reunion: ancora assenze illustri, cesura tra ex inquilini

GF Vip 4, seconda reunion: c’è Aristide Malnati, spunta Paola Di Benedetto. Ancora assenze illustri: cesura tra ex inquilini

Altro giro. altro regalo… e altra reunion per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Il posto del ritrovo non è cambiato: Verona e dintorni. Nelle scorse ore si è formata una nuova comitiva di ex gieffini, capitanata da Paola Di Benedetto, vincitrice del reality. Il gruppo che si è dato appuntamento in terra veneta ha trascorso delle ore di svago nella tenuta delle cantine Trabucchi d’Illasi, immerse nel verde e nel relax. Non è nemmeno mancata la buona cucina ad allietare i palati dei ‘vip’. Ma chi c’era stavolta? E soprattutto, chi non c’era? Pure in questo caso non sono mancate le assenze illustri, segno evidente che nella Casa si è creata una vera e propria cesura tra partecipanti.

Grande Fratello Vip 4, aggiungi un posto a tavola per Paola e Aristide

Paola Di Benedetto e Aristide Mainati, assenti alla prima reunion post Grande Fratello Vip, si sono incontrati con Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver. Questi ultimi tre sono stati presenti anche a casa Testi, dove è avvenuta la prima rimpatriata, impreziosita da Adriana Volpe, Sara Soldati, Andrea Montovoli e Teresanna Pugliese. Diversi coloro che invece non hanno preso parte a nessuna delle due iniziative. Nella fattispecie: Antonio Zequila, Rita Rusic, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Asia Valente, Elisa De Panicis, Sossio Aruta, Licia Nunez, Antonella Elia, Valeria Marini, Pago, Serena Enardu, Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti, Michele Cucuzza. E non tutte le assenze hanno avuto la stessa motivazione…

Lo zampino di Fernanda Lessa sulla prima reunion di ex gieffini

Sicuramente qualcuno degli ex gieffini sarà stato impossibilitato a raggiungere il veronese. Alcuni però non sono proprio stati invitati, come ad esempio Rita Rusic (lei stessa lo ha reso noto). Motivo? Testi, tra il serio e il faceto, in riferimento alla prima reunion, ha detto che ha affidato tutta l’organizzazione a Fernanda Lessa che ha deciso chi invitare. Al di là delle battute, è evidente che nella Casa si sia creata una cesura, come a dire frattura, tra personaggi che hanno imbastito uno ‘zoccolo duro’ e gli altri. Basta fare la conta dei nomi per capire chi fa pare del primo gruppo e chi del secondo.