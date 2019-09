Gf Vip 4 sotto accusa, Scialpi duro: “Compenso basso per sconosciuti”

Grande Fratello Vip 4: Scialpi attacca il reality e Alfonso Signorini, lo sfogo sul basso compenso

Il Grande Fratello Vip 4, quest’anno condotto da Alfonso Signorini, sta incassando un duro colpo. A chiamare il causa il reality e il suo nuovo conduttore è Scialpi, il cantante si è sfogato lungamente e duramente sul suo profilo Instagram, mettendo fine (forse) ai gossip circa una sua partecipazione al programma. Nel video, Scialpi spiega perché probabilmente deciderà di rifiutare la proposta e dunque non parteciperà in qualità di concorrente. Motivo? Il basso compenso che la produzione gli ha proposto; non è mancato comunque il sostegno dei suoi fan che sono sempre pronti ad incoraggiarlo e gli fanno anche una richiesta più che chiara: quella di lasciar stare e impegnarsi sulla musica, ciò che loro amano di più di lui.

Scialpi si sfoga sul compenso del Grande Fratello Vip 4: “Si dà agli sconosciuti“

Sarebbe davvero bassissimo il compenso che il Grande Fratello Vip avrebbe proposto a Scialpi per la sua partecipazione al reality show di Canale 5. Nel video-sfogo, il cantante appare visibilmente risentito dell’offerta della produzione e annuncia che brevemente deciderà di dire di no al programma. “Mi hanno offerto un compenso che si dà agli sconosciuti“, spiega su Instagram, “Mentre so che trattano compensi da capogiro, evidentemente per il Grande Fratello Vip non valgo un gran che“. Poi spiega ancora: “Ormai è quasi ufficiale, dirò di no al Grande Fratello, perché mi hanno offerto veramente il minimo. Quando vedo che di cachet ne vengono dati… La prossima volta mi sposo qualcuno di famoso, almeno avrò la possibilità di fare il Grande Fratello con un cachet“. Il cantante è rimasto davvero scottato per ciò che gli è successo e lo ha voluto raccontare ai suoi fan.

Scialpi al Gf Vip 4? Il rifiuto è vicino, i messaggi di vicinanza dei fan

Lo sfogo di Scialpi sul Grande Fratello Vip farà di certo parlare. I suoi fan, comunque, hanno voluto consolarlo, consigliandogli di lasciar stare e rifiutare senza se e senza ma. C’è anche chi però crede in un ripensamento da parte del programma, per loro Scialpi vale davvero tanto e un cachet maggiore potrebbe fargli cambiare idea una volta per tutte.