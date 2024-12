GF Vip 4, Sara Soldati è incinta: chi è il futuro padre ricchissimo

Sara Soldati, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è incinta. Aspetta un figlio Leonardo Maria Del Vecchio. A firmare lo scoop è Chi Magazine. Dunque la modella e il ricchissimo erede dell’impero Luxottica diventeranno genitori. Sempre il magazine di Mondadori, in tempi non sospetti, aveva rivelato che tra l’uomo d’affari e la Soldati c’era in corso una frequentazione seria. A onor del vero, è emerso che i due piccioncini si conoscono da 8 anni e fra loro, in questo lasso di tempo, ci sarebbero stati dei tira e molla avvenuti durante altre relazioni. Poi, a settembre di quest’anno pare che abbiano deciso di fare sul serio e di viversi come coppia. Infine ecco l’annuncio ‘natalizio’ della gravidanza.

Da quando si sono messi assieme, spiega sempre Chi Magazine, hanno vissuto la relazione sentimentale nel totale riserbo, anche se a Milano e dintorni qualche ben informato è riuscito a sapere che era sbocciato l’amore. Inoltre i due sono stati paparazzati sorridenti e felici per le vie del capoluogo lombardo, in compagnia del loro shiba inu, un cucciolo peloso.

Chi è Sara Soldati

Sara Soldati è una modella e influencer bolognese, classe 1999. Ha partecipato a diverse trasmissioni tv, tra cui il Grande Fratello Vip 4, edizione trasmessa su Canale 5 da gennaio ad aprile 2020. All’epoca aveva 21 anni e subentrò a reality già iniziato. In particolare entrò al 41esimo giorno venendo poi eliminata nel 78esimo giorno. Sul piccolo schermo è apparsa anche a Porta a Porta e CR4 – La Repubblica delle Donne. Il suo account Instagram è seguito da oltre 700mila utenti, seppur è in modalità privato. La modella ama pubblicare scatti professionali alternandoli a momenti di vita quotidiana.

Chi è Leonardo Maria Del Vecchio

Leonardo Maria Del Vecchio ha bisogno di poche presentazioni: è uno degli eredi dell’impero Luxottica ed è uno degli uomini più ricchi d’Italia. Ha compiuto 29 anni lo scorso maggio ed è il quarto dei sei figli del fondatore dell’azienda famosa in tutto il mondo. In diversi frangenti il suo nome è apparso nella cronaca rosa per via del legame di amicizia che ha con il rapper Fedez.