GF Vip 4 ottava puntata, eliminato e nomination: strateghi allo scoperto

Grande Fratello Vip 4: riassunto ottava puntata (31 gennaio-01 febbraio 2020)

Puntata ricca di sorprese e piccole scintille, quella del 31 gennaio. Il gioco si sta accendendo; mentre nelle prime settimane tutti erano amici ed andavano d’accordo, durante il live abbiamo visto un Michele Cucuzza molto diverso, uno stratega inaspettato. E la lite con Andrea Montovoli e lo scontro con Paola Di Benedetto, hanno accentuato questo lato inatteso. Altro momento importante della serata è stata l’entrata in Casa di Serena Enardu. In barba al televoto del pubblico, che aveva detto no all’ex di Pago, Signorini ha invece annunciato che la sarda è diventata una concorrente ufficiale. Neanche a dirlo, Pago è rimasto a bocca aperta e i due vivranno insieme in Casa. Magari questa vicinanza, lo stare da soli in uno spazio piccolo a raccontarsi le proprie emozioni darà una sferzata decisione alla loro relazione, dopo la rottura sofferta a Temptation Island.

GF Vip 4: l’eliminato della serata tra Patrick, Rita Rusic e Andrea Montovoli

Tempo di eliminazioni al GF Vip. Il concorrente che ha lasciato per sempre la Casa di Cinecittà è stata Rita Rusic, protagonista anche di una bellissima sorpresa dei sui figli. Salvi Patrick, per la felicità del pubblico e dei suoi amici Pasquale e Sergio, e Andrea Montovoli. “Un’esperienza unica, più complessa di quella che appare. Ti isoli dal mondo ma non ti manca quello che ti viene tolto, come il telefono, o quello che facevi sempre come il lavoro. Mi sono trovata bene con Clizia, Licia…“, ha spiegato la Rusic a Signorini subito dopo aver appreso la notizia di esser stata eliminata. “Il conflitto con Adriana è iniziato da subito. Sono stata la prima concorrente confermata, sono andata a Verissimo prima di lei e le ha dato fastidio. Non ho nulla contro di lei“, ha detto ancora Rita sul suo rapporto con Adriana Volpe, con la quale ha avuto brutti scontri in settimana.

Le nomination dell’ottava puntata: chi hanno votato gli immuni

Le nomination di questa ottava puntata ha visto gli immuni sia per le donne per gli uomini, questi ultimi però hanno dovuto fare le loro nomination in salone davanti a tutti in maniera palese, gli altri invece in confessionale. Anche questa volta, Alfonso Signorini ha spiegato una nuova procedura di nomination e di eliminazione della prossima puntata. L’intento è quello di spiazzare i vip, non ci sarà infatti nessuna vera eliminazione nel live del prossimo lunedì: il vip con meno voti non sarà eliminato ma resterà a rischio e andrà di nuovo al televoto la volta successiva.

Ecco le nomination degli immuni:

Fernanda ha nominato Clizia perché è quella che conosce di meno e che ha sempre nominato;

Antonio Zequila ha nominato Barbara Alberti perché: “Lei giudica il personaggio anziché l’essenza di un uomo“;

Adriana Volpe ha nominato Andrea Denver, la motivazione non convince. “Tra i nominabili è quello che salverei di meno!“;

Antonella Elia ha nominato Clizia Incorvaia perché hanno avuto un brutto litigio;

Paolo ha nominato Andrea Denver perché non si sono riavvicinati durante le ultime settimane;

Aristide ha nominato Patrick per via della sue esuberanza;

Licia ha nominato Carlotta perché ha meno fame di restare in Casa;

Pago ha nominato Michele Cucuzza

Le nomination dei nominabili nel confessionale: chi è stato votato

Fabio Testi ha nominato Barbara Alberti ha avuto un trattamento che per gli altri è diverso, per via del suo allontanamento e l’annullamento delle votazioni della scorsa settimana. “Lei è andata a farsi curare, per questo abbiamo deciso di annullare le eliminazioni”;

Paola Di Benedetto ha nominato Michele Cucuzza per le strategie messe in atto nelle votazioni, una cosa che l’ha molto stupita!

Andrea Denver ha nominato Barbara Alberti perché non ha mai intrattenuto un vero dialogo;

Michele Cucuzza ha nominato Carlotta per via della mancanza della sua famiglia;

Carlotta Maggiorana ha nominato Patrick per via del suo russare anche se ha sottolineato che le sta molto simpatico e nei momenti di down, le risolleva l’umore;

Clizia Icorvaia ha nominato Patrick perché è molto forte e sa che non uscirà;

Andrea Montovoli ha nominato Michele Cucuzza perché secondo lui ha tirato giù la maschera ;

; Patrick ha nominato Michele Cucuzza, ancora per le sue strategie.

Al televoto, questa settimana, vanno: Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Patrick e Michele Cucuzza.