GF Varrese: “Flirt donne famose com me. Parlo e succede il delirio”

Dopo che Alfonso Signorini ha lanciato lo scoop su Beatrice Luzzi e Gerard Butler, Massimiliano Varrese ha voluto dimostrare che non è da meno. L’attore ha infatti raccontato di aver avuto molti flirt con donne famose.

Durante una conversazione con Rosy Chin, l’ex Carramba boy ha spiegato che la Luzzi non è stata l’unica a conquistare personaggi di successo. Dato però il luogo in cui si trovano, ha deciso di non voler fare nomi, altrimenti “succederebbe il delirio”. L’attore si è però vantato del fatto che, mentre lavorava in diversi set, è stato corteggiato da tante donne affascinanti.

“Se ci sono stati solo bacini? Sì, solo contatto. Come Beatrice con Gerard Butler? Io meglio se non parlo, sennò mi arrivano denunce da tutte le parti fidati. Se faccio i nomi di quelle donne che mi hanno rotto le scatole sui set succede un delirio. No, non è che me la tiro, racconto la verità”

Rosy ha cercato di farsi dire qualche nome dall’attore, ma con scarsi risultati. Quando si è dentro la Casa si ha sempre paura che qualcuno fuori si possa risentire e poi fare un’incursione.

Beatrice Luzzi e Gerard Butler

Qualche puntata fa, Signorini ha rivelato agli inquilini un segreto sulla Luzzi che sul web circolava già da un po’. L’attrice, quando era più giovane, ha avuto un flirt con l’attore britannico che ha interpretato Re Leonida, Gerard Butler.

I due si sono conosciuti ad Ischia, ad un festival. Subito è scattata la passione, “una magia”, che però è durata pochi giorni. Gli altri concorrenti sono rimasti esterrefatti. Nessuno avrebbe mai sospettato che la Luzzi avesse potuto conquistare un personaggio di quel calibro.

La storia d’amore tra Massimiliano Varrese e Valentina Melis

Attualmente l’attore è single, ma la storia con Valentina Melis, madre di sua figlia, è certamente una delle più importanti della sua vita. I due si sono conosciuti ad uno spettacolo teatrale, per la prima volta, nel 2009, ed è stato subito colpo di fulmine. Dopo 8 anni di amore Valentina è rimasta incinta ed è nata Mia.

Qualche anno dopo la coppia si è separata, ma ha rivelato di continuare ad essere in ottimi rapporti. Durante la permanenza al Grande Fratello, Valentina gli ha mandato una lettera. La madre di sua figlia lo ha incitato a fare di più e a mostrare meglio chi sia. Ma anche lei non ha condiviso i comportamenti oppressivi e spesso aggressivi di Massimiliano. Infatti, non sono passate inosservate le risposte a commenti di alcuni utenti. Più di qualcuno le ha chiesto come avesse fatto ad avere una relazione con un uomo come lui. Valentina in questi casi non ha difeso l’ex, anzi ha scritto: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati”.