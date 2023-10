GF l’ex di Varrese dà ragione a chi lo accusa: sfogo a sorpresa

Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano Varrese e madre di sua figlia, sui social ha dato ragione a chi accusa il suo ex di un comportamento sbagliato e offensivo nei confronti delle donne.

Nella puntata andata in onda il 9 ottobre, Varrese, che sta partecipando al Grande Fratello, è tornato all’attacco verso Beatrice Luzzi, mostrando molta rabbia nei suoi confronti e attaccandola, definendola cattiva e “vedova nera”, con riferimenti anche al flirt nato con Giuseppe Garibaldi. A molti gli attacchi sono sembrati totalmente gratuiti e pieni di ira ingiustificata. Il giorno dopo, Varrese ha continuato dicendole che ha gli occhi pieni di rabbia.

A questo punto è stata interpellata su Intagram, da alcuni utenti, l’ex compagna di Massimiliano che da sempre lotta per il rispetto della donna e contro la violenza.

“Vorrei che ci spiegassi tu da femminista come hai fatto a frequentare Varrese“, ha scritto un utente su Instagram, a cui lei ha riposto: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati“. Quasi alludendo al fatto che il comportamento dell’attore sia stato proprio una delle cause scatenanti della fine della relazione.

E poi lo stesso utente ha scritto: “Il tuo esempio di frequentazione di Varrese non ha aiutato la causa“, riferendosi ad un progetto a favore delle donne vittime di violenza, Un’altra di noi. A ciò Valentina ha risposto:

“Mi dispiace molto che tu scriva questo. Il mio impegno contro la violenza sulle donne è concreto e sempre presente. Non c’è bisogno che mi metta qui a raccontare quello che faccio ogni giorno per aiutare le donne a uscire dalla spirale di violenza. A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per quello che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. I nostri padri, fratelli, figli, cugini. Ora addirittura gli ex. Noi non siamo responsabili delle loro azioni. Loro ne sono responsabili, non noi“.