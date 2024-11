GF, uscita Enzo Paolo, Calvani lancia la pulce e semina teorie

L’uscita, pare temporanea, di Enzo Paolo Turchi dalla Casa del Grande Fratello ha scosso tutti gli inquilini. Da quando il noto maestro di ballo non ha fatto più rientro nel reality l’atmosfera è misteriosa e preoccupata, ma non mancano nuove teorie che ne spieghino l’uscita.

Tutti, da quando il ballerino è uscito, si sono chiesti almeno una volta il “perché” di una tale decisione, ma nessuno ancora conosce la verità. Si parla per ipotesi e tra chi pensa che dietro ci siano accordi per uno spettacolo in programma con la moglie Carmen e chi veda nell’uscita di Enzo una certa insofferenza maturata nelle ultime settimane, nessuno ha la verità tra le mani.

Tra una riflessione e l’altra, però, sono nate nuove teorie e sono state messe nell’orecchio diverse pulci. A innescare questo meccanismo è Luca Calvani, che nelle ultime ore ha ragionato ad alta voce insieme a Javier Martinez e ad altri inquilini sulle motivazioni dell’uscita dell’amico. Il focus del discorso è finito ancora una volta su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: la loro dinamica (ma non solo quella) ha influito sull’uscita – momentanea o no lo scopriremo stasera – di Enzo Paolo? È ovvio che l’attore e il pallavolista parlino senza sapere la risposta corretta, ma la teoria ha già fatto il giro del web e sono diversi gli utenti d’accordo.

Enzo Paolo stanco di alcune dinamiche del gioco?

Che cosa c’entrano gli Shailenzo con l’uscita del maestro di ballo? La teoria mossa da Calvani è molto semplice: Enzo Paolo aveva già mostrato segni di stanchezza e di grande insofferenza nei confronti delle solite dinamiche amorose e da quando Shaila e Lorenzo sono tornati dalla Spagna questa sensazione si sarebbe sentita ancora di più. “Enzo aveva le idee molto chiare […]”, ha detto l’attore toscano a Javier, aggiungendo che il ballerino si era accorto di quanto i due innamorati “Ci vogliono fare le scarpe, lei a me e lui a te e adesso lo vedo“. Parole piuttosto decisive, che per altro Enzo Paolo non ha mai risparmiato nei confronti della nuova coppia di innamorati: “Vogliono prendere il controllo della Casa. Tutti gli stanno intorno perché pensano che siano più importanti. Loro fanno così per non farsi nominare“.

Lanciata questa teoria, Luca ha anche dichiarato di essere “contento per lui”, ma di essere dispiaciuto che “sia uscito perché questa roba gli faceva schifo!”. Javier annuisce e conferma il sentimento di Enzo, più volte confermato anche a lui. Qualcosa nell’aria c’è e qualcosa rimane, masi tratta di una semplice teoria, o forse di una pulce messa e lasciata lì per creare dubbi e farli maturare? Che sia stata una strategia per gettare ancora più ombra sulla coppia Shaila e Lorenzo, ormai criticata più e più volte? Chissà.

Temptation Island tra i motivi dell’uscita di Enzo dal GF?

Potrebbero c’entrare le dinamiche d’amore tra i due giovani piccioncini, ma potrebbero anche c’entrare le solite dinamiche “alla Temptation“, che ormai si ripetono ogni anno come fossero un copione prestabilito e senza possibilità di modifica. Che Enzo fosse realmente stanco di vedere tutta questa finzione ripetuta? Può darsi e se così fosse Luca Calvani avrebbe colto esattamente il punto, anche se molti utenti di X non la pensano esattamente allo stesso modo. Tante, infatti, le critiche nei suoi confronti: “È lui il vero manipolatore del GF“.

Vero non vero, nella puntata di stasera su Canale 5 scopriremo che cosa ne sarà di Enzo Paolo e se per lui sarà un addio al gioco oppure no.