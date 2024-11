GF, Shaila vs. Lorenzo, c’entra Helena, è gelosia: ‘È ancora presa’

C’è aria di gelosia dentro la Casa del Grande Fratello, ma quanto è autentica? Non era ancora successo, ma alla fine è arrivata davvero: a meno di 48 ore dalla nuova puntata, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto la loro primissima discussione. Ad accendere la miccia del battibecco sarebbe stata proprio l’ex velina, particolarmente infastidita dall’atteggiamento di Lorenzo. Il gieffino, infatti, dopo avere detto che avrebbe raggiunto Shaila a letto, si sarebbe invece fermato a fumare una sigaretta in piscina e da lì a poco avrebbe intrattenuto una chiacchierata con Helena Prestes.

Ecco la gelosia che nasce, quel pizzico di fastidio nei confronti della donna che fino a qualche settimana fa era presa proprio da Lorenzo, che oggi pare essere presissimo dalla ballerina. Sui social, però, tutto questo amore non è così apprezzato e come sempre il pensiero si divide: tra chi ritiene il loro sentimento assolutamente vero e chi, al contrario, legge in questa relazione non-relazione una strategia di gioco piuttosto evidente. Da quando sono tornati dalla Spagna, infatti, Shaila e Lorenzo non si sono più nascosti e hanno dato libero sfogo (a volte anche esagerando) alla loro passione. Che la litigata sia quindi il frutto di un reale interesse? O è semplice dinamica da reality?

Shaila Gatta discute con Lorenzo: i motivi della litigata e le parole di lei

“Non è un problema che tu parli con lei“, ha esordito Shaila in piscina, “Ma…”, perché un “ma” c’è sempre, aggiunge: “sono gelosa e vado in gelosia”. Il punto della questione pare essere evidente e comprende il più classico dei motivi di discussione: lei è gelosa che lui stia tranquillo e sereno con Helena sapendo che lei è stata (o lo è ancora, non si è capito) presa da Spolverato.

Ciò che però ha alterato l’inquilino è proprio l’atteggiamento di Shaila, che una volta avere visto lui parlare con Helena invece di stare con lei, che ha fatto? È andata dalle Non è la Rai per sfogarsi, ma questo a Lollo proprio non è piaciuto, timoroso del fatto che persone esterne possano in qualche modo “ficcare strane idee in testa“. Non solo, perché subito dopo la discussione con Lorenzo, si è spostata da Yulia e Giglio, evidentemente ancora nervosa dal tutto e avrebbe aggiunto:

Lui ha rigirato la frittata e mi fa arrabbiare! Mi ha detto che ha meditato e ha sentito il bisogno di parlare con Helena! Mi prende in giro. Poteva dirmi ‘vorrei parlare con lei ne sento il bisogno’, io avrei detto che andava benissimo […]

“Vuoi uno uguale a te?” – incalza Lorenzo, “No”, risponde lei visibilmente stizzita. Il momento prende una piega diversa e i toni si alzano (ma non è la prima volta quando si tratta di Lorenzo) e Shaila ammette di essersi “sentita una deficiente” in quanto al suo posto è entrata Helena. “Io stavo venendo da te, poi ho visto lei entrare” – e da lì è nato il nervosismo.

“Tu stai dicendo che io non mi preoccupo per te, ma che cavolo dici!”, avrebbe aggiunto lei, ma Spolverato ha subito la battuta pronta e replica: “Ti è fregato stasera quando dovevamo farci la maschera e andare a dormire presto?”. Insomma, questioni anche piuttosto leggere, che però dentro la Casa sembrano essere gigantesche.

Come ha reagito il web? Shaila e Lorenzo sono credibili?

Inutile dire che su X c’è chi ancora fa il tifo per i “Shailenzo” e chi, invece, proprio non riesce a leggerci un briciolo di verità. Un utente sul social dei tweet ha scritto: “Dite a Lorenzo e Shaila che la puntata è martedì non domani“. Sì, perché la nuova puntata del Grande Fratello si sposta al martedì sera, non più al lunedì, lasciato invece a La Talpa di Diletta Leotta.

Un po’ di tensione si accresce e domani sera ne vedremo sicuramente delle belle: Tommaso rientrerà nella Casa e avrà qualcosa da dire ai suoi inquilini, ma anche qui, i social continuano a parlare male del giovane idraulico, che avrebbe dato un palo sia a Maica – rubandole anche le creme viso al Gran Hermano – sia a Maria Vittoria. Come reagirà lei? Non ci resta che aspettare!