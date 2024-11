GF, Lorenzo vs Javier-Mariavittoria: la frase pessima sull’Africa

Lorenzo Spolverato di nuovo nel mirino. Fin dall’inizio del Grande Fratello, il modello milanese ha attirato l’attenzione sia per la sua storia con Shaila Gatta che per i suoi atteggiamenti decisamente sopra le righe. Nelle ultime settimane, la passione improvvisa scoppiata con l’ex velina ha attirato molte critiche, sia da parte del pubblico che degli altri coinquilini della Casa. Alcuni concorrenti, come Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Helena Prestes, si sono apertamente schierati contro di lui, e Lorenzo non l’ha presa bene, reagendo con liti, urla e uscite fuori luogo.

Abituato ad essere tra i protagonisti di quest’edizione del Grande Fratello, Spolverato pare non gradire molto l’avvicinamento tra Javier Martinez e Mariavittoria. Dopo la “trasferta” di Tommaso in Spagna, infatti, la 31enne romana è sempre più legata all’argentino, tanto che diversi inquilini pensano che tra di loro stia nascendo qualcosa di più di un’amicizia. Ieri sera, 8 novembre, il pallavolista ha notato un momento di disagio di Mariavittoria mentre erano a tavola, probabilmente legato a questioni personali che, secondo i fan, potrebbero riguardare il rapporto con il cibo. Javier ha quindi deciso di portarla fuori per parlare in privato, un gesto che ha subito scatenato le reazioni pungenti degli altri gieffini.

“In combo vanno ora”, ha commentato Yulia. “Certo, è normale, sono alleanze. Noi abbiamo conquistato l’America, loro l’Africa”, ha risposto Lorenzo. Quest’affermazione di Spolverato ha scatenato una vera e propria bufera contro di lui, tra accuse di razzismo e richieste di provvedimenti seri. Da tempo, Lorenzo si è lasciato andare a uscite poco opportune, soprattutto verso le donne, e ora, con quest’ultima frase, in molti ritengono sia arrivato il momento di agire. Anche Yulia è finita nel mirino del web, accusata d’insensibilità nei confronti di Mariavittoria e del difficile momento che sta attraversando.

Ve lo giuro queste cose mi fanno incazzare.

Chi c'è aridità, imbarazzo, zero umanità,pochezza, il nulla del nulla.

Sono persone umanamente vuote e veramente brutte.#grandefratello pic.twitter.com/FUBxJEXv3h — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) November 8, 2024

Nel frattempo, cresce la complicità tra Javier e la 31enne romana. Durante la notte, i due si sono ritrovati sotto le coperte a chiacchierare, mentre gli altri inquilini li “interrogavano”, convinti che tra loro non ci sia solo amicizia. Javier, però, continua a ripetere di voler rispettare Tommaso, con cui Mariavittoria ha iniziato una frequentazione nella Casa. Tuttavia, sempre ieri notte, la ragazza ha confessato ad Amanda di non sentire affatto la mancanza dell’idraulico toscano, mettendo così in dubbio il futuro della loro storia.