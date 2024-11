GF, Tommaso umiliato in Spagna: “Scarafaggio”, cos’è successo

Tommaso sbeffeggiato al Gran Hermano in Spagna. Lo scorso lunedì, 4 novembre, l’idraulico ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello per trascorrere una settimana a Madrid in compagnia di Maica. Quest’ultima, durante la sua permanenza in Italia, si è presa una bella cotta per il toscano, esprimendo il desiderio di poterlo rivedere il prima possibile. Per questo, i due reality hanno deciso di riunirli, sperando chiaramente che potesse accadere qualcosa tra di loro, provocando anche la reazione di Mariavittoria, che ha in corso una conoscenza con Tommaso. Ma, così non è stato.

Tommaso ha infatti dato il due di picche a Maica, dicendole che la vede solo come un’amica e che, al momento, non prova alcun sentimento per lei. Tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità di conoscersi meglio al di fuori del programma. Nonostante questo rifiuto, l’idraulico non ha lasciato molte speranze neanche ai fan dei “Tommavi” (i sostenitori della coppia Tommaso e Mariavittoria). Il giovane toscano ha preso le distanze da Mariavittoria, spiegando di non voler intraprendere una relazione seria e di non condividere alcuni atteggiamenti della 31enne.

Ad ogni modo, Maica ha reagito molto male alle parole di Tommaso, accusandolo di averla illusa e di aver discusso di una questione privata e delicata con tutti gli altri coinquilini della Casa, anziché confrontarsi direttamente con lei. La spagnola l’ha addirittura definito un “cucaracho travestito da bravo ragazzo”, voltandogli totalmente le spalle.

Maica cree que Tommaso es un 'cucaracho' 🪳 🔁 Totalmente

❤️ A mi no me lo parece 👁️ #GHGala10

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/FEvr9SzK0n — Telecinco (@telecincoes) November 7, 2024

Durante la puntata del Gran Hermano andata in onda ieri, giovedì 7 novembre, il programma ha ripreso le parole di Maica per scherzare su Tommaso, mostrando sul maxi schermo dello studio un’animazione in cui l’idraulico si trasforma da “principe” a “cucaracho“. Nell’immagine, il volto del toscano appare sovrapposto a quello di uno scarafaggio, suscitando diversi meme sui social.

“Eccolo qui, il principe italiano che si è trasformato in un cucaracho”, ha detto il conduttore spagnolo. Successivamente, dopo aver parlato con il conduttore nel confessionale, Tommaso è rientrato in Casa accompagnato dalla canzone “Ridi Pagliaccio”, in un’ulteriore presa in giro da parte del programma.

Quest’umiliazione ha generato diverse reazioni da parte del web. Da un lato, gli spagnoli si sono scagliati contro Tommaso per aver illuso Maica, trovando quindi la presa in giro molto divertente. Dall’altro, però, i fan italiani dell’idraulico hanno scatenato una polemica contro il Gran Hermano, trovando eccessiva questa “gogna” per un semplice due di picche.