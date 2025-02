GF, un’affermazione di Zeudi divide il pubblico. C’entra Javier

Le acque all’interno della Casa più spiata d’Italia non accennano a calmarsi. In particolare, negli ultimi giorni a essere finita al centro dell’attenzione è stata la neo-coppia formata da Javier Martinez e Helena Prestes. I due gieffini infatti, da quando la modella brasiliana è stata ripescata e di conseguenza è rientrata nel gioco, si sono avvicinati molto. Un fatto che ha indispettito, e non poco, Zeudi Di Palma.

A finire nel mirino dei telespettatori di Canale 5 è stata proprio un’affermazione pronunciata dall’ex Miss Italia nel corso delle ultime ore e che vede protagonista proprio il pallavolista argentino. Ecco che cosa ha dichiarato la Di Palma e quali sono state le parole che hanno lasciato interdetto il pubblico.

L’affermazione di Zeudi divide

Come anticipato, nel corso delle scorse ore, nel bel mezzo di un gioco organizzato dagli inquilini della Casa più spiata d’Italia per passare un po’ di tempo insieme, l’ex Miss Italia si è resa protagonista di un’affermazione che ha letteralmente diviso il pubblico da casa e ha attirato numerose critiche.

Negli ultimi giorni sono state alcune le occasioni nelle quali Zeudi ha mostrato la sua insofferenza nei confronti del pallavolista argentino: il loro rapporto infatti si è definitivamente rovinato da quando Helena Prestes ha fatto ritorno nella Casa e i due si sono riavvicinati fino a formare una coppia. La decisione di Javier di esternare finalmente i suoi sentimenti per Helena aveva fatto insospettire molto Zeudi che quindi negli scorsi giorni lo ha più volte accusato di aver mostrato interesse nei suoi confronti prima che Helena tornasse in gioco per pura e semplice strategia.

Insomma, l’ex Miss Italia ha manifestato di essere rimasta molto delusa dal coinquilino e, come anticipato poc’anzi, pare averlo nuovamente dimostrato qualche ora fa, quando si è lasciata andare a una battuta che non è piaciuta a tutti. Infatti, come si evince dai video circolati in rete nelle ultime ore, nel corso del sopracitato gioco, l’ex Miss Italia parlando con Chiara Cainelli di Javier potrebbe aver affermato: “Si è messo il suo pantalone preferito oggi. […] Eh amo, so tante cose… è superdotato“.

Da quel momento i social sono stati letteralmente invasi da decine di commenti da parte di utenti che non hanno visto di buon occhio le affermazioni di Zeudi: “Detto davanti a tutta la casa. Immaginate ora se l’avesse fatta un uomo una battuta del genere”, recita uno dei tanti commenti apparsi in rete nelle ultime ore.

“È superdotato.” Detto davanti a tutta la casa. Immaginate ora se l’avesse fatta un uomo una battuta del genere. Mamma mia che pena.#javi7 #helevier #grandefratello — CAM (@cam_mrock) February 8, 2025

Tutto un malinteso?

Qualcuno però ha anche avanzato qualche altra ipotesi circa le parole pronunciate dall’ex Miss Italia: in effetti, l’audio nel video che riprende l’affermazione di Zeudi non è perfetto e, di conseguenza, non sente molto bene la parte finale della parola pronunciata da Zeudi e oggetto di critiche. Motivo per il quale alcuni hanno interpretato la dichiarazione della Di Palma come rivolta a se stessa.

Ecco quindi che la parola “superdotato” potrebbe essere stata pronunciata al femminile ed essere quindi riferita alla parte precedente della frase, quella nella quale l’ex Miss Italia sottolinea di essere sempre informata su tutto. “Ha detto “so tutto, sono superdotata”, recita uno dei commenti in proposito.

Un’ipotesi che potrebbe rivelarsi esatta, anche se al momento non vi è la certezza assoluta. Ciò che però è sicuro è che, ancora una volta, si è trattato di parole che hanno catturato l’attenzione del pubblico e diviso.

C’entrano Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta?

Ma non è finita qui perché nelle ultime ore alcuni telespettatori hanno anche sottolineato come l’atteggiamento contrariato tenuto ultimamente da Zeudi nei confronti di Javier potrebbe essere stato in qualche modo “incoraggiato” da altri due inquilini della Casa, che negli ultimi giorni hanno più volte, e in vario modo, mostrato di essere a loro volta contrari alla neo-coppia formata da Javier e Helena, ovvero Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

In particolare, su X ha iniziato a circolare un video che riprende Spolverato e la Gatta seduti al tavolo intenti a mangiare, mentre parlano proprio con l’ex Miss Italia e sembrano “incitarla” a continuare con gli attacchi verso Javier e la modella brasiliana.

Nel video sopracitato infatti si sente il modello milanese affermare: “Zeudi, non esci, non esci…Però a volte devi dare più…in tutto, anche con loro se vuoi…Dritta, molto di più. L’adrenalina al televoto c’è però non esci…Era un aiuto, un consiglio…”. Anche in questo caso però ci sono dei dubbi: non essendosi sentito il nome di Javier o di Helena, al momento si tratta solamente di ipotesi e non vi è la certezza che Spolverato si stesse riferendo proprio a loro.

Insomma, la questione si fa sempre più interessante e i telespettatori non vedono l’ora di vedere se Alfonso Signorini deciderà o meno di parlare dell’argomento nel corso della prossima diretta del Grande Fratello, principalmente per sciogliere ogni dubbio e rivelare il vero significato delle parole di Zeudi.