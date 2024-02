GF, triangolo tra Greta, Sergio e Perla? Il video nella notte

Colpo di scena tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Da alcune settimane, è nato una sorta di flirt tra i due gieffini. Nonostante non sia ancora successo nulla di concreto, i due sono soliti stuzzicarsi spesso e diversi telespettatori hanno notato un feeling speciale tra di loro. Addirittura, è nata una vera e propria ship dedicata a loro, chiamata “Sergetti“. Pochi giorni fa, è anche scattato un bacio a stampo tra i due. Peccato che, poco dopo, Greta, chiacchierando con Perla, abbia spiegato di non provare nulla per l’imprenditore, ma di voler in qualche modo “aiutare” gli autori. Questo ha fatto sorgere alcuni dubbi sulla veridicità di questa “quasi” coppia. Ad ogni modo, la scorsa notte, c’è stato uno sviluppo interessante e inaspettato in questa storia.

Come ogni sabato sera, ieri, 3 febbraio, nella Casa del Grande Fratello è stata organizzata una festa nella quale i concorrenti si sono scatenati con balli e giochi. Nel corso della serata, Sergio si è particolarmente avvicinato a Greta e i due si sono infatti mostrati in atteggiamenti molto intimi. Purtroppo, la diretta è stata interrotta sul più bello e i fan non hanno potuto vedere come si è sviluppata successivamente la nottata. Ebbene, a togliere ogni dubbio ci ha pensato lo stesso GF. I profili social del reality hanno pubblicato poco fa un video che mostra cosa sia effettivamente successo dopo l’interruzione della live. E, oltre a Greta e Sergio, appare un terzo in discordia inaspettato, ovvero Perla Vatiero.

Nel video in questione, si vedono inizialmente Greta e Sergio abbracciati e in atteggiamenti molto complici. Nel vedere i due flirtare in maniera così palese, è intervenuta Perla. Scherzando con le altre compagne, la Vatiero ha confessato a Sergio di trovarlo sexy e di aver iniziato a provare un interesse per lui. “Fai finta che non hai sentito, lei è impegnata, lasciala stare”, ha risposto Greta. Il tutto è avvenuto in maniera molto goliardica, il che non rende chiaro se l’ex protagonista stesse parlando seriamente o meno.

Ad ogni modo, sembra che, proprio come sospettato da Greta, il Grande Fratello stia sondando il terreno per il prossimo triangolo. Dopo Mirko, Perla e Greta si contenderanno anche Sergio? Chissà…