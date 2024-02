GF, gli autori ‘spingono’ per il triangolo? Greta: “Dobbiamo aiutarli”

Aria di complotto nella casa del Grande Fratello? Nelle ultime ore Greta Rossetti, dopo un confessionale, ha raggiunto Perla Vatiero in giardino per farle una confidenza. La ragazza, non utilizzando parole esplicite, ha lasciato intendere che gli autori le avrebbero fatto domande su Sergio D’Ottavi, invogliandola ad intraprendere una storia con lui. A riguardo, però, Greta è stata chiara: non prova nulla, ma sarebbe disposta comunque ad aiutare il programma.

Greta, parlando con Perla, ha esordito con frasi del tipo: “Guarda che non c’è proprio niente, ma nulla proprio.” “Capisci che per arrivare a una roba del genere… sì, su me e Sergio.. In qualche modo dobbiamo aiutarli.” Perla, interdetta, ha risposto alla sua ex rivale: “Dobbiamo aiutarli? Più aiuto di quello che abbiamo dato?“

In effetti, sono state proprio le due gieffine ad essere, per settimane, al centro del triangolo più discusso d’Italia con Mirko Brunetti, eliminato dal Grande Fratello dopo il loro ingresso. La lunga storia d’amore di Perla e Mirko era arrivata al capolinea nell’ultima puntata di Temptation Island, durante la quale l’imprenditore ha deciso di iniziare quella che poi è diventata una relazione a tutti gli effetti con Greta. Tra i due, però, le cose non sono mai state facili e quando Mirko è entrato al GF si era dichiarato fidanzato ma in crisi.

Ad oggi che la storia con Brunetti è finita per entrambe, a discapito del reality di Cinecittà, le gieffine sono riuscite a deporre le armi, comprendendosi e diventando perfino confidenti. Una dinamica, dunque, interessante ma conclusa. Per questo c’è la necessità di crearne subito un’altra? Magari consiglieranno a Perla di intromettersi, per innescare una nuova rivalità tra le due?

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: una farsa voluta dagli autori?

Dopo la rivelazione di Greta a Perla, non ci resta che avere dei dubbi sulla vicinanza tra i due concorrenti del reality, Greta e Sergio. Da qualche giorno, infatti, sembrava esserci un avvicinamento tra lo chef e la 25enne, culminato proprio con un bacio rubato. A tale proposito, Greta ha confessato di essersi sentita molto in imbarazzo. Ma, per i fan più attenti della Casa più spiata d’Italia, era quasi ovvio.

La percezione che arriva da fuori è l’interesse verso un altro concorrente, Vittorio. Ma quest’ultimo, per il programma, crea sicuramente più dinamiche accanto alla Luzzi, il cui rapporto sembra avere continui alti e bassi. Nuovo triangolo un vista? O si passerà al piano B da parte degli autori, dopo la confessione di Greta?

Lo scopriremo sicuramente nella prossima puntata del Grande Fratello che andrà in onda lunedì 5 febbraio su Canale 5.