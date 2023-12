GF, trash senza fine: il fratello di Greta vuole fidanzarsi con Perla

Continua a far discutere il triangolo formato da Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dopo essere stati protagonisti del reality estivo per eccellenza, Temptation Island, il trio è poi sbarcato al Grande Fratello, convertendosi nella dinamica principale del programma. Nonostante Mirko sia stato eliminato lo scorso sabato, 9 dicembre, il triangolo sembra essere più vivo che mai. Nell’ultima puntata del GF, l’ex gieffino ha avuto dei forti confronti con le sue ex fidanzate e sicuramente continuerà ad essere ancora una forte presenza nel programma. Inoltre, anche i familiari dei diretti interessati sono voluti intervenire nella vicenda.

La mamma di Greta, Marcella Bonifacio, si è prima sfogata in una diretta Instagram, durante la quale ha attaccato pesantemente l’ex genero. La signora ha infatti accusato Mirko di recitare la parte del “bravo ragazzo” e di aver giocato con i sentimenti di sua figlia. Inoltre, ha confermato la versione di Greta sul presunto figlio che l’ex gieffino avrebbe voluto avere con l’influencer, smentendo dunque quanto detto dal ragazzo durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Ma, non è finita qui. Marcella ha rilasciato una lunga intervista alla trasmissione radiofonica Turchesando, in cui ha fatto una rivelazione su un altro membro della famiglia Rossetti: il fratello di Greta, Joseph.

Nel corso dell’ospitata in radio, Marcella si è schierata di nuovo contro Mirko, affermando di non aver mai visto un futuro concreto per lui e sua figlia poiché non si è mai fidata veramente del ragazzo. Per quanto riguarda Perla, invece, la signora l’ha accusata di voler fare troppo la parte della vittima, così da portare maggiore odio verso Greta. Ma, questa non è l’unica cosa che ha detto su Perla. Difatti, Marcella raccontato che suo figlio Joseph, il fratello della Rossetti, avrebbe manifestato un interesse proprio per la rivale della sorella:

Mio figlio dice che Perla è la sua ragazza ideale, mi ha detto che quando esce inizierà a corteggiarla.

Una dichiarazione veramente surreale, considerando che la rivalità tra sua sorella e Perla, che, tra l’altro, non si è mai risparmiata dal criticare anche in maniera molto pesante Greta. A questo punto, chissà se Alfonso Signorini deciderà di far sapere alla Vatiero del suo nuovo corteggiatore, così da scoprire la reazione di entrambe le ragazze a questa rivelazione.