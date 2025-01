GF, tra Jessica e Luca è pace: l’abbraccio sentito e il pianto di lei

Ormai lo abbiamo appurato: al Grande Fratello può succedere davvero di tutto. Ricordate che cosa aveva detto Jessica Morlacchi prima di rientrare ufficialmente dentro la Casa come “concorrente ripescata“? Che l’unica persona con cui non ci sarebbe stato di nuovo un abbraccio, con altissima probabilità, sarebbe stato Luca Calvani, colui che l’ha delusa più di tutti lì dentro, e colui che l’ha fatta soffrire come non le succedeva da un po’. Ecco, ieri sera, domenica 26 gennaio, non è andata esattamente così: i due inquilini si sono ritrovati a dialogare in modo tranquillo e, alla fine, entrambi hanno scelto di deporre le armi e, alla fine, scegliendo di riabbracciarsi. L’episodio è diventato virale in men che non si dica e su X sono esplosi tantissimi commenti a riguardo: che cosa è successo tra i due? A quanto pare nulla, se non guardarsi negli occhi e capire, da ambo le parti, che il loro rapporto è realmente speciale. Niente più tensioni tra Morlacchi e Calvani? Chi può dirlo, ma intanto pare essere tornato il sereno.

Pace fatta tra Luca e Jessica? L’abbraccio nella notte e i dubbi del web

La notte al Grande Fratello porta consiglio e destabilizza un po’ gli animi. Quanto successo tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi è la prova che lì dentro, le convinzioni, spesso hanno vita corta. Ad avvicinarsi all’ex voce dei Gazosa è stato proprio l’attore toscano, che si è seduto davanti a lei mentre questa stava lavando i piatti. Da lì è partito un dialogo tranquillo, inizialmente con gli sguardi di lei piuttosto “fulminei”, ma poi la tensione è cominciata a scendere e i due hanno scherzato in modo del tutto naturale. La vera svolta? L’abbraccio sentito tra i due inquilini, durante il quale Jessica si è lasciata andare a un pianto di liberazione, come per volere fare cadere ogni tipo di tensione, di rancore, di emozione negativa nei confronti di Luca. Un momento emozionante, che però non ha convinto del tutto il web, subito pronto a commentare e a fare ipotesi sull’accaduto. Su X, ad esempio, si leggono commenti eterogenei:

Questo come Amanda pur di nn andare a casa venderebbero l anima al diavolo — Orietta Salvi (@SalviOrietta) January 27, 2025

Qualcuno, invece, è convinto che per due persone mature come loro sia giusto arrivare a una tregua, specialmente se si considera il rapporto sincero che si era venuto a creare prima di tutto il “gate” del letto, delle illusioni e di tutto il caos di scottex e bigliettini:

Dai.. avevano una bella amicizia, se sono intelligenti si lasciano il passato alle spalle — spiaze (@nomakefake) January 27, 2025

Jessica si confronta con Pamela e Stefania: le parole di lei dopo l’abbraccio

Dopo l’episodio, Jessica Morlacchi si è trovata a confrontarsi con Stefania Orlando e con Pamela Petrarolo, raccontando quanto successo e mettendo sul piatto le sue emozioni più vere:

Non ho più la febbre per lui, so che è un amico, ma io non posso lasciare andare un rapporto così intenso. Ho rivisto quegli occhi e mi hanno rifatto sognare. Sono tornata un attimo lì, sono tornata ad un mese e mezzo fa. Ed è bello, sono anche emozioni. Io c’avevo creduto davvero, ci speravo […]

Morlacchi ha ammesso di sentirsi meglio, che quella cotta potente dell’inizio ora non c’è più, ma c’è la speranza di potere continuare ad avere un rapporto amicale con Calvani. “Se lui mi dimostra di volermi bene io sono pronta adesso. Noi ci siamo detti peste e corna, ma succede se c’è una cosa forte. Ma che io gli voglio tanto bene si vede…”.

La chiosa della cantante è stata forte e chiara: “Io con Luca non ce la faccio a non considerarlo“. Sarà davvero finita la “guerra” tra i due? Chissà, al GF è sempre tutto uno tsunami d’emozioni.