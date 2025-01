GF, Calvani svuota il sacco nella notte: “L’ho fatto, che figuraccia”

La puntata del Grande Fratello di lunedì 13 gennaio 2025 è stata tutta alti e bassi di emozioni. Alfonso Signorini si è trovato di nuovo a dovere gestire concorrenti e fuoriusciti, con tanto di confronti fuori e dentro la Casa. Il ritorno di Jessica Morlacchi ha scombussolato un po’ tutti, ma tra tutti è Luca Calvani a esserci rimasto sotto. L’ex concorrente (che ricordiamo essersi ritirata dopo la non accettazione del provvedimento del GF) ieri sera avrebbe “smascherato” Calvani, alludendo a divertimenti sotto le coperte del suo letto. Lì per lì palesemente in imbarazzo, Luca ha cercato di spiegare alla “bene e meglio” quanto accaduto in quella circostanza, lasciando alludere appunto a qualcosa di “umano e fisiologico”. Ecco, dopo il disagio in diretta nazionale, l’inquilino nella notte ha parlato con Pamela e Ilaria, confessando una volta per tutte quanto accaduto sotto quelle coperte…di Jessica: dopo il bollitore gate, ora abbiamo aperto il capitolo dello scottex gate!

Luca Calvani ammette e racconta che cosa è successo sotto le coperte

Ma quindi, esattamente, che cosa sarebbe successo nel letto di Jessica Morlacchi quella famosa notte? Probabilmente ormai stanco di sentirne di ogni e di sentirsi preso di mira dalla cantante, Calvani ha ufficialmente svuotato il sacco e lo ha fatto con Pamela e Ilaria. Le sue parole, ormai è chiaro, confermano quanto spoilerato da Morlacchi in diretta nazionale:

Ragazze è una cosa naturale, lo so, lo fanno tutti. Ho fatto quello che avete capito, ma da solo! Ho fatto quello che si fa da soli. Però ho fatto una grande figuraccia perché per quanto è una roba naturale, è stata detta in diretta in prima serata. Dai, sono passato come un erotomane e adesso lo aggiungeranno alla mia pagina Wikipedia. Già lo vedo. Quando uscirò andrò a controllare e avranno scritto quello che è stato detto stasera.

Insomma, la questione delle coperte è stata confermata, ma parte del pubblico (e della Casa) già lo sapeva. Qualche giorno fa, ad esempio, fu lo stesso Tommaso a muovere pesanti critiche nei confronti del coinquilino toscano, andando a toccare proprio quel tasto lì e accusandolo di essersi divertito nel letto di Jessica. Allusioni potenzialmente interpretabili, che però Luca ha tenuto a chiarire una volta per tutte. Quel “ma da solo!”, infatti, vuole sottolineare che lui, con Jessica, non ha mai avuto niente. Con lei direttamente e fisicamente no, ma con lei a fianco, o comunque nel letto…sì. Ed è proprio questa la critica più grande esposta da Morlacchi.

Morlacchi smaschera Luca in diretta nazionale: il momento è imbarazzante

Chi ieri sera ha guardato la puntata del Grande Fratello non può non avere spalancato occhi e bocca nel sentire quanto detto da Jessica:

Ti sei mai messo sopra ad Amanda nel letto? Non mi pare, con me sì! Ti sei strusciato addosso a me. Poi sei caduto in basso. Ed è anche uscita quella cosa che io avevo deciso di non far uscire. E poi i pezzi di scottex tra i letti […]

Luca, dopo quelle parole, si è sentito particolarmente in imbarazzo e ha provato a divincolarsi, specialmente pensando di essere davanti a milioni di persone. “Ho fatto una cosa umana, che può succedere dopo quattro mesi di isolamento lontano dal mio compagno. Ho fatto questo convinto di essere solo e non essere visto“. Morlacchi, però, ha avuto la replica rapidissima e ha subito risposto con un: “Non stavi solo! C’ero io nel letto. Ero appena entrata nel letto. Tu fuori di testa hai iniziato a fare i cavoli tuoi“.

Ecco, ora la confessione di Luca servirà per voltare pagina o davvero ci dobbiamo aspettare che la sua pagina Wikipedia si aggiorni dopo questo episodio?