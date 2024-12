GF, Tommaso nei guai per aver violato il regolamento? Cos’ha fatto

Non passa ormai giorno senza che si parli di Tommaso Franchi. L’inquilino della Casa più spiata d’Italia ultimamente è finito al centro dell’attenzione dei fans del reality show per i suoi comportamenti alquanto discutibili nei confronti di Mariavittoria. Nelle ultime ore poi, Tommaso si è reso protagonista dell’ennesimo gesto divisivo. Stando a quanto si legge sui social infatti, il gieffino potrebbe aver violato il regolamento della trasmissione girando delle telecamere in modo da non farsi inquadrare in determinati momenti della giornata.

Tommaso Franchi vs regolamento

Nelle ultime ore, i fans del programma sono venuti a conoscenza dell’ultima bravata di Tommaso Franchi e si sono letteralmente riversati sui social per commentare l’ennesimo gesto divisivo del gieffino. Come anticipato, Franchi si sarebbe reso protagonista di una vera e propria violazione del regolamento del Grande Fratello, ammettendo (a quanto sembra dalle sue parole) di aver toccato e, in alcuni casi addirittura girato, le videocamere posizionate all’interno della Casa per non farsi riprendere o far sentire ciò che stava dicendo.

“Anche ora c’ho proprio la telecamera puntata. Appena si gira la telecamera vi dico… A me è preso il matto in questi giorni, ora poi vi racconto. Io fo come mi pare. Le giro come voglio [le telecamere?]. Appena mi inquadrano io le giro. Se loro mi hanno detto qualcosa? Sì!”, ha affermato il gieffino chiacchierando amabilmente con Javier Martinez, Luca Giglioli e Alfonso D’Apice.

Punizione in arrivo?

A questo punto i telespettatori non vedono l’ora di sapere se nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, in onda proprio questa sera, Alfonso Signorini coglierà l’occasione per discutere dell’ennesima bravata di Tommaso anche con le due opinioniste in studio, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In molti poi, vorrebbero che venissero finalmente presi provvedimenti nei confronti del gieffino che, più di una volta nel corso dell’ultima settimana, si è reso protagonista di azioni reputate da squalifica.

Le probabilità che ciò accada sono buone: non è infatti la prima volta che il regolamento del reality show viene violato in questo senso. Ci sono state infatti altre occasioni nelle quali i gieffini sono stai pizzicati mentre manomettevano microfoni e telecamere. In ognuna di queste occasioni però, i trasgressori sono stati puniti per le loro azioni, dopo che la produzione si è accorta della violazione e ha deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti dei colpevoli.

Per sapere se anche questa volta il Grande Fratello dimostrerà di avere il pugno di ferro bisognerà pazientare ancora un po’.