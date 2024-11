GF, Tommaso in Spagna? Che barba che noia, tutto costruito

Lunedì 4 novembre 2024: il giorno di una nuova puntata del Grande Fratello è arrivato. Alfonso Signorini è prontissimo e a quanto pare ce ne saranno delle belle anche stasera. Si prospetta una serata interessante, fatta anche di colpi di scena e di nuovi erasmus improvvisati…o quasi.

È stata una settimana intensa, a tratti intensissima: non sono mancati baci, discussioni, avvicinamenti e dichiarazioni talvolta spiazzanti. La Casa del GF è un vero e proprio pot pourri di emozioni, ma a farsi largo, specialmente negli ultimi giorni, sono le polemiche. Il web non si perde proprio nulla e gli spoiler ormai non stupiscono quasi più, così come le “ingiustizie” (l’uso del telefono di Spolverato è solo un esempio).

Nelle ultimissime ore, ad esempio, è stata confermata una novità assoluta, già in precedenza pensata Tommaso, il giovane idraulico di Prato, volerà in Spagna al Gran Hermano. Ad attenderlo nella Casa spagnola ci sarà ovviamente Maica Benedicto, la stessa che una settimana fa aveva espresso il suo palese interesse per il ragazzo. La notizia è rimbalzata ovunque e non c’è più spazio per lo stupore, ormai diventato sensazione lontana, remota, impossibile…persino dentro la Casa. Il pensiero del web è concorde: Tommaso è già a conoscenza del suo futuro?

Tommaso sa già di andare in Spagna? Le teorie del web e un finto flirt con Maria Vittoria

Quest’anno il Grande Fratello appare ancora più fittizio delle scorse edizioni. Le dinamiche sono sempre le stesse, gli “inciuci” reiterati, i colpi di scena non colpiscono più. C’è addirittura chi pensa che siano gli autori stessi, nel segreto del Confessionale, a spoilerare gli eventi agli inquilini o a indirizzarli a seguire un certo comportamento. In tutti questi interrogativi, rimane aperta una teoria, forse una delle più gettonate su X: perché Tommaso avrebbe baciato Maria Vittoria proprio adesso che volerà a Madrid per questo nuovo gemellaggio? Questo concreto avvicinamento è frutto di un reale interesse o è frutto di qualcosa di costruito? In realtà la voce di una possibile esperienza di Tommaso al GF spagnolo era già nell’aria, ma gli utenti rimangono fermi sulla loro opinione:

Ve lo dico io cosa sta succedendo: tutti e due sanno che Tommaso deve andare in Spagna martedì, quindi stanno preparando la clip per lunedì, per fare poi l’innamorata abbandonata. MA VERAMENTE PENSATE DI FARCI FESSI?#grandefratello https://t.co/M9kX3zvzIf — Gfvipera (@Gfviperella) November 4, 2024

Perché essere così espliciti proprio adesso? Perché spingersi a un bacio palese davanti a tutti il giorno prima della puntata? È questa la domanda che il pubblico si sta facendo. Questa nuova reunion con Maica servirà a scuotere gli animi dei sentimenti o servirà semplicemente per aprire una nuova dinamica? In effetti la parentesi Shaila-Lorenzo è già durata abbastanza e, stando all’andamento social, avrebbe già stancato. Questo volo di Tommaso per la Spagna servirà a riaccendere interesse e dare credibilità? A quanto pare no, ma tutto può succedere.