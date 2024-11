GF, Mariavittoria rischia la squalifica? Fan: “Cacciatela, è grave”

“Un accanimento disgustoso“, è così che alcuni fan del Grande Fratello hanno definito l’atteggiamento di Mariavittoria nei confronti di Shaila, che dopo essere tornata dalla Spagna si dà a continue effusioni all’interno della casa. Ormai è innegabile che nelle ultime ore la tensione è altissima, tanto che Enzo Paolo Turchi ha minacciato di uscire dal reality dopo aver visto la presunta falsità dell’ex velina e Lorenzo, che come se nulla fosse si “coccolano” di fronte a Javier, visibilmente turbato.

I social e i concorrenti del programma si sono scagliati contro Shaila da quando ha deciso di iniziare una storia con Spolverato e da quel momento le situazioni spiacevoli sono state sempre di più. Del resto, sebbene fosse partita come la rivelazione di questa edizione del Grande Fratello, la Gatta ha perso tantissimi consensi dopo la friendzone con il pallavolista argentino, che l’ha aspettata con tanta sofferenza mentre lei era al Gran Hermano per poi essersi reso conto di essere stato tradito.

E se c’è una cosa che il pubblico non perdona è proprio questa, la presa in giro dei concorrenti che mettono in gioco i loro veri sentimenti. Dopotutto gli occhi di Javier Martinez hanno parlato da soli quando sono state mostrate le immagini di loro due insieme a Madrid.

Grande Fratello: Mariavittoria rischia di uscire? Web invoca la squalifica

Ma se il marito di Carmen Russo si confida in modo sobrio con i coinquilini, c’è chi non agisce con la stessa delicatezza. Stiamo parlando di Mariavittoria Minghetti, che nelle ultime ore è protagonista di una vera e propria tempesta social, dove i commenti vanno dal “Cacciatela!” allo “Squalificatela immediatamente!“. Ma cos’ha fatto? “Prendi l’aceto e disinfetta tutto“, “Ciak si gira, telecamera della piscina, puntate lì per favore“, ha esordito il medico estetico dopo aver visto i due baciarsi, lasciando intendere che è necessario pulire la sauna dopo che Lorenzo e Shaila sono entrati insieme. Ecco cosa scrive un utente su X:

“Lo trovo disgustoso questo accanimento su questa ragazza, iniziando da Amanda, Jessica Helena e infine Mariavittoria che dice (la sauna va disinfettata con l’aceto perché entra Shaila, vanno presi seri provvedimenti”

Oltre a lei anche Helena è finita nel mirino del web, con parole non così forti ma sempre pregne di fastidio nei confronti della neo coppia, soprattutto dopo aver visto Lorenzo sfuggirle dalle mani così velocemente: “Mi disgusta, a me disgusta” ha detto la Prestes: “devo poi andare in sauna. E un sentimento, bleah”. Starà solo rosicando?