GF, Tommaso Franchi sbotta contro Bernardo: c’entra Mariavittoria

Mancano ormai poche ore alla prossima puntata del Grande Fratello, in programma per questa sera, giovedì 30 gennaio, e Bernardo Cherubini è tornato a essere al centro dell’attenzione a causa di alcuni atteggiamenti, giudicati dai telespettatori e dagli utenti del web, poco carini e rispettosi nei confronti di una coinquilina: Mariavittoria Minghetti.

Nelle ultime ore infatti, ha iniziato a circolare sui social un video che riguarda proprio i due gieffini e che ha fatto discutere molto il pubblico di Canale 5, ormai stanco di assistere a immagini di questo tipo. Ma non è finita qui perché anche Tommaso Franchi, dopo essere venuto a conoscenza dell’atteggiamento di Bernardo, è letteralmente andato su tutte le furie.

Il gesto di Bernardo e la reazione di Tommaso

Una cosa è certa: non è la prima volta che Bernardo Cherubini finisce al centro della polemica per aver avuto atteggiamenti poco rispettosi nei confronti di una coinquilina. Come in molti ricorderanno infatti, circa una decina di giorni fa era successa una cosa simile con Amanda Lecciso: in quell’occasione, Cherubini ballando con la coinquilina, aveva ben pensato di avvicinarsi molto a lei e posizionarsi dietro in maniera a dir poco invadente. Un gesto che aveva imbarazzato molto la stessa Amanda, che aveva abbandonato la festa.

Questa volta però sembra essere toccato a un’altra inquilina della Casa più spiata d’Italia: Mariavittoria. Nel video che ha iniziato a circolare poche ore fa sul web e che in pochissimo tempo ha raccolto migliaia di likes e di commenti, Cherubini pare aver toccato il seno della Minghetti mentre i due erano impegnati, insieme ad altri concorrenti, in un gioco molto particolare, il cui scopo era essenzialmente quello di trasferire una mela da una persona alla successiva usando solamente la bocca ed evitando che il frutto cadesse a terra.

Uno dei primi ad accorgersi del gesto di Cherubini è stato Tommaso Franchi, che ha quindi sbottato nei confronti del coinquilino, affermando: “Bernardo, hai 62 anni! La mano sulla tetta anche no. Sei una persona intelligente!”

Le opinioni dei social

Come anticipato, il video ha raccolto migliaia di commenti nel giro di pochissimo tempo. Molti utenti del web si sono scagliati contro Cherubini, denunciando la gravità del suo gesto, soprattutto perché non era la prima volta che il gieffino si rendeva protagonista di comportamenti discutibili nei confronti di una coinquilina.

“Che schifo e anche squallore. Il problema è la recidiva, dato che non è la prima volta capitino questi atteggiamenti, perché il Grande Fratello permette queste cose? Tutti a riderci sopra, ma non c’è nulla da ridere. Ma può intervenire solo Tommaso?”, recita un commento scritto da uno dei tanti utenti che nelle ultime ore ha ricondiviso il video incriminato. Dello stesso avviso tutti coloro che hanno quindi chiesto al Grande Fratello di prendere seri provvedimenti nei confronti del gieffino.

Incredibilmente però, questa volta c’è stato anche qualcuno che ha spezzato una lancia a favore di Cherubini, sottolineando che, a giudicare dalle immagini, Bernardo non abbia volutamente toccato la Minghetti sul seno e che la reazione di Tommaso sia stata del tutto esagerata, nonché dettata dalla sua grande gelosia nei confronti della Minghetti. Un’opinione che secondo molti potrebbe essere sostenuta anche dal fatto che la stessa Mariavittoria, dopo il fatto, si sia messa a ridere.

In molti sperano che questa sera, nel corso della diretta, l’argomento venga tirato in ballo da Alfonso Signorini e dalle sue opinioniste, dando quindi la possibilità a Cherubini di spiegare quanto accaduto e cercare quindi di chiarire la situazione. Per saperne di più quindi occorrerà attendere ancora qualche ora.