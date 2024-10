GF, the day after: Shaila nel mirino del web, deja vu con Gregoraci?

L’ultima puntata del Grande Fratello ha seminato il panico, dentro e fuori casa. Sorprese, emozioni, nuovi ingressi, finte eliminazioni e un volo diretto per la Spagna: Alfonso Signorini ha dovuto gestire più patate bollenti. Tanti gli shock, tante le dichiarazioni inaspettate, tantissimi i colpi di scena e forse troppi segreti rimasti segreti: una confusione dietro l’altra, che ha portato il web a riflettere, ma soprattutto a reagire.

Il giorno dopo la diretta del GF è sempre frastornante: gli inquilini dentro la Casa devono fare i conti con quanto successo poche ore prima, mentre il popolo virtuale cerca di mettere insieme i pezzi raccolti sia nei giorni precedenti la puntata, sia nella puntata stessa. Il web non perdona, gli occhi del web sono quasi più attenti del grande occhio del programma, vigile e fermo su ogni singolo concorrente. Insomma, ci sono cose che proprio non sono andate giù a chi ha seguito la puntata andata in onda lunedì 21 ottobre 2024 e questa mattina su X non si fa che parlare d’altro. Il main theme della discussione? Shaila Gatta e Lorenzo, i nuovi Gregoraci-Pretelli della situazione.

Il comportamento dell’ex velina di Striscia ieri sera ha lasciato basiti tutti, o quasi. In Casa ci sono dubbi e la confusione regna sovrana, ma i grandi seguaci del GF non hanno dubbi: Shaila ha recitato dall’inizio e ha nascosto, volutamente, alcuni dettagli per non fare brutte figure.

Tutti contro Shaila, ma anche Javier non è un santo: i pareri più comuni

“Sempre il solito circo” – scrive un utente su X, seguito a ruota da tanti altri. Questa dinamica ha riportato il web indietro nel tempo, alla quinta edizione del reality (quello in cui ha vinto Zorzi, per intenderci), ma in particolare l’ha riportato alla lunga parentesi Gregoraci-Pretelli, tirata avanti per decine di puntate e conclusasi con un nulla di fatto. Una storia già vista, che oltre ad annoiare anche abbastanza fa anche innervosire il pubblico da casa, stanco di assistere a certe dinamiche quasi automatizzate, dove però in mezzo finiscono anche i sentimenti.

Pensate di avere una fida come Shaila che cambia versione ogni mezz’ora, che vi pugnala e vi cornifica ogni volta che girate le spalle, bugiarda fino al midollo!

Lei e Lollo si sono trovati, fanno pena allo stesso livello!!! #GrandeFratello#shaviers #shailagatta — 🌸 Eva 🌸 (@eva921096835) October 22, 2024

Shaila, a detta dell’online, sarebbe la nuova Gregoraci: non prende posizione, o forse la prende senza esporla chiaramente, ma lascia intendere cose spargendole un po’ ovunque senza mai confermarle. Javier, invece, sarebbe invece Pier Paolo, colui che ha “perso la testa” per una donna che fondamentalmente non lo vuole ma gli fa credere che sia il contrario (nella notte l’argentino si è lasciato andare a numerose confessioni!). Qualcuno ritiene che anche quella di Javier sia tutta una strategia e che in fondo nemmeno lui sia poi “così santo”, ma al contrario sia stato sempre molto consapevole della situazione. I dubbi restano, soprattutto ascoltando le sue parole di sbigottimento in merito all’ennesimo palo di Shaila: dov’è la verità? È stata tutta una finzione pro telecamere? Lui sembra convinto di sì, specialmente dopo quanto successo intimamente tra i due e dopo tutte quelle parole intense uscite dalle loro bocche.

Tanta la delusione, tantissima, e su X lo sfogo è spontaneo:

Per me lei NON RECITA è “PROPRIO COSÌ”…. che è ancora “PEGGIO DEL RECITARE”

eh nn aggiungo altro……….#grandefratello — Suarin (@suarin1969) October 22, 2024

Troppi cambi di rotta, troppa poca trasparenza, che però il web ha subito colto, mentre in Casa tutti sembravano vivere tutt’altro. Ora il risveglio sarà un po’ più amaro, ma non per Shaila e Lorenzo, approdati a Madrid e pronti a vivere una settimana al Grande Hermano. Che cosa accadrà?