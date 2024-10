GF, notte di fuoco e veleni: Javier fiume, scuse di Enzo, sfogo Yulia

Shaila Gatta ha lasciato di sasso Javier Martinez e tutti coloro che seguono le dinamiche del Grande Fratello. L’ex velina, durante la diretta di lunedì 21 ottobre, ha detto senza fronzoli che se dovesse uscire non aspetterebbe il pallavolista. La sua dichiarazione ha creato scompiglio. Al termine della puntata nella Casa l’argomento ha tenuto banco per tutta la notte e sono pure arrivate rivelazioni alquanto curiose.

GF, Javier un fiume in piena contro Shaila Gatta

Javier, deluso e frastornato da quel che ha udito, ha svelenato parecchio su Shaila, riportando anche frasi private che lei le avrebbe sussurrato. Una in particolare sarebbe emblematica dell’agire dell’ex velina. “Mi ha detto ‘capiscimi, per me è un lavoro”, avrebbe detto Gatta al pallavolista che è poi stato un fiume in piena: “Mi sento preso in giro, certo. Lei mi diceva che vedeva Lorenzo come un amico e basta. Se le piaceva un’altra persona non doveva venire nel mio letto, fare e dire certe cose. Se una è confusa non si sbilancia in questo modo verso di me”.

Lo sportivo ha aggiunto:

“Io sapevo di essere più avanti, non ho preteso di sentirmi dire ti amo. Però nemmeno questo comportamento che ha avuto, mi ha voltato le spalle. Cosa devo pensare? Che ha recitato tutto il tempo. Io le ho specificato ‘Lorenzo lo vedi davvero solo come un amico? Devi dirmi la verità’. E lei mi ha rassicurato. Se fosse rimasta, stanotte mi avrebbe abbindolato dicendomi ‘non intendevo dire che non ci sono fuori per te, ma che non è ancora una cosa seria’. Non sono un pazzo, non ho mai preteso nulla, ma è stata incoerente. Le cose che mi diceva in privato e poi mi sento dire in puntata che non mi aspetterà fuori”.

Javier è quindi tornato sulla frase relativa al “lavoro“, dicendo di essere alquanto perplesso sul modus operandi della ballerina: “Che giocatrice ragazzi! Se non mi sono reso conto che poteva essere un copione? Non ci voglio pensare. Io c’ho creduto. Non mi sorprenderebbe se venisse fuori che fuori da qui lei ha un fidanzato. Per lei è lavoro, l’ha detto! Io non mi sento più di tutelarla”.

Martinez ha anche parlato dei momenti di intimità vissuti con Shaila. Più volti sono finiti sotto il piumone. Che cosa è davvero accaduto? “Mi sono morso la lingua in puntata perché non volevo metterla in difficoltà. Però mi sono rotto le scatole ora parlo. Lei era la prima a non voler far uscire questa cosa. Ma allora non le fai, non si gioca con i sentimenti delle persone”. Il pallavolista, ripensando all’esternazione in cui Gatta ha evidenziato che fuori non lo aspetterebbe, ha ricordato che la ragazza è stata tutta la settimana sotto le coperte con lui:

“Cosa abbiamo fatto? Mi baciava in quel modo così carnale… tutte le notti. C’erano abbracci molto carnali e io le ho detto che avrei voluto farlo con lei e lei mi ha risposto ‘anche io vorrei tanto’. Le ho detto ‘mi fido di te’. E lei mi ha risposto ‘fidati, perché anche io mi fido di te’. Mi ha anche detto ‘ma io dove lo trovo un altro così?’. La sentivo mia, come ci toccavamo… Se i baci carnali erano in bocca? Eh certo, sì, ci sono stati anche quelli. Siamo stati in intimità e in quei momenti la percepivo vicina. Ragazze, non erano solo dei bacetti. Però ripeto, lei mi diceva che non voleva farlo sapere. Baci? Non solo, no aspe, non è che abbiamo fatto proprio l’amore. Poi a parte la fisicità ci sono state parole importanti. Non voglio dire tutto, ma sono state frasi importanti. Ovviamente diceva tutto senza microfono. Voi pensavate che ci fossero stati solo bacetti? Siamo grandi, pensavate che stavamo sotto le coperte a darci bacetti? Io vorrei farvi vedere i filmati di noi sotto le coperte, per farvi vedere le posizioni, così avreste capito cosa abbiamo fatto. In puntata ero a tanto così da dirlo, poi lei avrebbe negato”.

Grande Fratello, tutti con Javier. Morlacchi: “Lascia proprio perdere”

A dare manforte a Martinez ci sono stati altri gieffini, rimasti basiti tanto quanto lui per come è andata la puntata. Tra questi Pamela Petrarolo: “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. In questo caso ha fatto un grosso errore. Ed è proprio vero che più sei bravo e più ti prendi i calci in faccia. E poi non è stata sincera con noi. Ci diceva che non c’era stato nulla di fisico“. Dello stesso avviso Eleonora Cecere: “Doveva smetterla subito, non era giusto nei tuoi confronti. Non è carino per te, sa benissimo che tu provavi qualcosa. Questa è crudeltà. Se era confusa non doveva sbilanciarsi così tanto con te, sapeva benissimo che eri preso. Non si finisce mai di conoscere le persone. Ma guarda veramente…”.

Anche Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi hanno avvicinato il pallavolista dandogli consigli e analizzando la situazione. La prima è stata perentoria: “Fermo proprio, fermati con lei, molla. Ti chiedo scusa, ti chiedo proprio scusa se ti ho portato a pensare che ci fosse qualcosa. Scusami se ho visto cose che non c’erano. Io sono una sognatrice e non capisco nulla, ci sono cascata come te. Lascia perdere ma lascia proprio perdere. Sono rimasta di ghiaccio. Sta fuori. Io mi so’ alzata e so’ andata fuori a fumare. Io sono sconvolta, non ho parole. E fidatevi che per lasciarmi senza parole ce ne vuole. Lei allora è una furba, ha mentito a tutti“.

Critiche a Shaila anche da parte di Amanda: “Alla luce di quello che abbiamo saputo anche io sono scioccata. E sono sconvolta perché a me diceva che non c’era stato nulla di fisico. Mi diceva ‘io sono fatta così, mi bastano gli sguardi’. Ma vi rendete conto?“. Stesso ragionamento lo ha fatto Luca Calvani: “Ha fatto una cosa brutta, mi dispiace che sia successa a te perché non te lo meriti proprio. Ma poi se non sei convinta non ti avvicini in quella maniera a un ragazzo innamorato“.

Enzo Paolo Turchi e le scuse alla famiglia Garofalo

Sempre al termine della diretta è avvenuto un fatto interessante che ha visto protagonista Enzo Paolo Turchi. Il ballerino ha riunito tutti a tavola ed ha fatto delle scuse pubbliche alla moglie di Marco Garofalo, Rosa. Motivo? Un mese fa ha scandito frasi tutt’altro che carine su compianto coreografo. Evidentemente la redazione del reality lo ha informato che la famiglia di quest’ultimo non ha preso affatto bene le sue dichiarazioni. Da qui le scuse.

“Lui ha iniziato con me, ma non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici. E mi ha fatto da assistente, mi dava una mano a casa. Faceva le pulizie e queste cose qui”. Così Turchi su Garofalo circa un mese fa. Nella scorsa notte il passo indietro:

“La famiglia ha frainteso qualcosa che ho detto, forse mi sono espresso male. Il mio obiettivo era dire che quando uno vuole ce la fa, Marco giocava a calcio, era un ragazzo che come me arrabattava per poter fare delle cose. Io l’ho portato in Francia con Raffaella a fare Fiesta, poi l’ho preso come assistente, poi l’ho messo come primo ballerino con Carmen. Magari ho detto qualcosa che la famiglia ha frainteso, ma io Marco l’ho stimato per una vita, voglio bene a Rosa, chiedo scusa se ho detto qualcosa che è stato frainteso. Sono orgoglioso di aver avuto Marco Garofalo come assistente. Ma chiedo scusa comunque, ma tutto quello che ho detto è sempre stato un bel messaggio! Ho detto che ce l’ha fatta nonostante non abbia studiato danza, ha iniziato a studiare tardi. Ma questa non è una colpa! Lui è stato un grande coreografo fino alla fine. Mi dispiace se la famiglia ha frainteso, non ho mai parlato male di lui. Sicuramente mi sono espresso io male, ma a prescindere chiedo scusa se ho detto qualcosa che non dovevo dire, ma sinceramente non mi ricordo. Volevo bene a Marco e voglio bene a Rosa. Rosa, ti prometto che quando usciamo ci andiamo a mandare qualcosa insieme ai tuoi figli. Ci tenevo a fare questa cosa perché mi è stata chiesta in Confessionale, mi è stato detto che io ho parlato male di Marco Garofalo. Forse sono io ad essermi espresso male o la cosa è stata fraintesa, ma ho sempre parlato bene di Marco“.

GF, lo sfogo di Yulia post puntata

Altro argomento di discussione notturno è stato l’incontro tra Yulia e il suo fidanzato Simone. Nel colloquio lei gli ha spiegato che nella Casa tutto è amplificato. Non ha però dato il colpo di grazia definitivo alla relazione, cosa che forse avrebbe dovuto fare con un po’ di coraggio in più. Nella notte, con le ex Non è la Rai si è sfogata: