GF, televoto “al contrario”? Shaila vs Helena, è scontro polemico

Dopo la puntata scoppiettante di mercoledì sera del Grande Fratello è letteralmente esploso il televoto. Gli autori del reality non hanno chiamato alla squalifica nessuna delle tre protagoniste (Helena, Jessica e Ilaria), ma hanno scelto di mandarle in nomination diretta insieme agli altri nominati. Decisione criticata, ma decisione presa. Ora, in attesa della puntata di lunedì 13 gennaio, il televoto sta raccogliendo milioni di voti e pare ci sia uno scontro aperto: Shaila vs Helena. Ce lo aspettavamo? Sì, ma i vari fandom continuano a scontrarsi pesantemente.

Chi sono i concorrenti in nomination per l’eliminazione? Helena, Shaila, Luca, Tommaso e Ilaria. La modella brasiliana e la Non è la Rai ci sono finite d’ufficio, mentre gli altri sono stati votati dai compagni d casa. Polemiche a parte, i recenti sondaggi online starebbero offrendo un quadro piuttosto chiaro della situazione: Shaila Gatta sarebbe in testa, subito dopo ci sarebbe Helena Prestes. Insomma, pare che lunedì rimarranno proprio loro due a incrociare le dita per rimanere dentro la casa più spiata d’Italia.

Come si vota in questo televoto del Grande Fratello e cosa dicono i sondaggi

La domanda del televoto per questa settimana è chiara: “Chi vuoi eliminare?” Dunque, viene da sé che chiunque scelga di votare debba essere consapevole di stare votando per fare uscire la data persona dal reality di Alfonso Signorini. Attualmente, e secondo i sondaggi di Forumfree, uno dei forum più noti sul Grande Fratello, i numeri parlerebbero di un netto primo posto di Shaila Gatta (oltre il 40%), seguita da Helena Prestes, Ilaria Galassi, Tommaso Franchi e per ultimo Luca Calvani. Ce ne sarebbero altri da citare, ma il risultato cambierebbe veramente di poco: lo scontro primario è tra le due protagoniste di questa edizione, nel bene e nel male.

La divisione del web non stupisce e i fandom si provocano

Il calderone del televoto è nel pieno della sua ebollizione. Su X, scrollando i vari tweet, ci si rende immediatamente conto della potenza del GF nonostante le critiche. Polemiche su polemiche, ma alla fine a trainare la “baracca” sono sempre loro, i fandom. I più potenti? Quelli di Shaila e Lorenzo (gli Shailenzo) e quelli di Helena, che a quanto pare raggruppano anche quelli di Javier. Chi ama Shaila, o comunque chi “odia” Helena pensa che questo televoto sia tutto ingiusto e, come si legge online, “sia stato fatto al contrario”:

I e H sono state violente e aggressive ed esce Shaila che non c’entra un cazzo perché hanno messo il televoto al contrario e hanno colto l’occasione per farla fuori! Non siamo scemi

ILARIA AVEVA RAGIONE, non deve votare il pubblico! @GrandeFratello #shailenzo #Grandefratello — giuli 🥀 (@giuli_bla) January 11, 2025

C’è anche chi pensa che ancora qualcuno non abbia chiara la base di questo televoto eliminatorio:

La gente che non ha ancora capito che devono votare chi eliminare e non chi salvare spero sia la stessa che non voti alle elezioni. Comprensione del testo da prima elementare 💀#grandefratello — Luca (@Liucahh) January 11, 2025

La potenza dei social all’interno di un programma televisivo come il Grande Fratello è incredibile. Senza questi, infatti, probabilmente i numeri sarebbero più bassi e non ci sarebbero neanche tutti questi feedback e tante delle osservazioni che poi vengono fatte in puntata. Pensiamoci: quante volte Alfonso, in diretta, ha menzionato il web? “La reazione del web”, “Il tal commento”, “I tweet più divertenti”. L’occhio del virtuale spesso e volentieri è molto più attento (e molto più critico) dell’occhio dentro la Casa. Non sfugge niente, ci si attacca a ogni virgola e il senso di giustizia è ovunque. Solo basterebbe un po’ meno rabbia tra i gruppi: alla fine dovrebbe essere una parentesi leggera, no?

Ora non ci resta che attendere la puntata e nel mentre i numeri del televoto cambieranno: come andrà a finire?