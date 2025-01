GF mazzata, storico sponsor si ritira: i motivi, ora non si brinda più

Piove sul bagnato per Alfonso Signorini e i suoi autori: il Grande Fratello non solo deve fare i conti con ascolti tutt’altro che rosei e critiche feroci per lo spettacolo dimenticabile stanno dando diversi inquilini, ma pure con la fuga degli sponsor. Santero ha deciso di ritirare la collaborazione con il reality show. A confermarlo al giornalista Gabriele Parpiglia è stata la stessa azienda vitivinicola che per anni ha scelto la trasmissione di Canale 5 per promuoversi. Da ora in poi non sarà più così. Dalla società fanno sapere che la decisione di smarcarsi dal GF è dovuta al fatto che, dopo una attenta valutazione della partnership, si è optato di puntare su altri tipi di promozione più in linea con i valori aziendali. Altrimenti detto, Santero non vuole più legare il suo brand al programma per quel che lo show medesimo sta trasmettendo in termini appunto di valori.

Santero, contattata direttamente da Parpiglia, ha rivelato che “è stata una scelta presa dopo attente valutazioni interne”. Dall’altra parte è stato sottolineato che la decisione di non rinnovare la collaborazione non è legata “né a un concorrente in particolare, né alle scelte della produzione del programma”. “Si tratta esclusivamente di una valutazione interna, guidata dalla volontà di concentrarci su priorità di comunicazione più in linea con i valori che rappresentano il nostro brand”. Insomma, non ci vuole un genio per capire che l’azienda, alla luce della piega presa dal reality Mediaset, sempre più teatro di liti fuori controllo e atteggiamenti imbarazzanti di alcuni inquilini, abbia deciso di levare le tende per far sì che il proprio marchio non venga più associato a determinate situazioni.

Grande Fratello: contenuti oltre i limiti e conseguenze inevitabili

E pensare che il 17 settembre 2024, ossia poche ore dopo l’inizio della nuova edizione del programma, sul sito ufficiale del GF veniva scritto: “Si brinda nella Casa di Grande Fratello. In alto i calici Santero: nella Casa più spiata d’Italia i nuovi inquilini festeggiano l’inizio della loro avventura”. Ora invece non si brinda più, per lo meno non si brinda più con i calici Santero.

La vicenda del passo indietro dello sponsor è un’altra mazzata per il programma che appare, sotto certi punti di vista, allo sbando. Ormai sembra che il Grande Fratello sia in grado di creare un po’ di interesse solamente con scandali e litigi penosi. Un reality non ha il fine di educare, sia chiaro, ma c’è un limite a tutto e ci sono delle inevitabili conseguenze nel proporre determinati contenuti. Una è appunto il rischio della fuga degli sponsor.