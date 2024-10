GF, storia ambigua per Shaila dalla madre, lo share crolla a picco

Ormai non si fa che parlare d’altro: questo gemellaggio Italia-Spagna organizzato dal Grande Fratello sta spostando equilibri, accendendo dibattiti, accrescendo antipatie e diffondendo dubbi e non poche perplessità. Ora che Shaila e Lorenzo si sono momentaneamente trasferiti a Madrid vivendo questa passione esplosiva, sembra che tutto quello visto finora fosse una grandissima barzelletta. Forse è davvero così, e forse scopriremo qualcosa in più nella prossima diretta di lunedì, quando Alfonso Signorini (è quello che il pubblico si augura) manderà in onda le immagini tanto discusse dei due nuovi “piccioncini”, facendo crollare convinzioni e forse rafforzando qualche pensiero.

In tutto questo caos fatto di schieramenti e fandom accaniti, nelle ultime ore è successo anche altro: un gesto inaspettato, una condivisione che trasuda ambiguità e che, in un contesto già caldissimo dal punto di vista mediatico, farà esplodere nuove allusioni. A compierlo è stata una persona molto vicina all’ex velina di Striscia La Notizia, sua madre. La signora, infatti, poche ore fa ha pubblicato una storia su Instagram dando il buongiorno a tutti i suoi follower con un messaggio diretto.

Messaggio per Shaila? Le parole lascerebbero intendere di sì

Si sa che ciò che si pubblica sui social spesso e volentieri non rispecchia la realtà delle cose, ma quando si tratta di Grande Fratello tutto può significare qualcosa e tutto può diventare oggetto di discussione. Detto, fatto: la storia della madre di Shaila ha aperto le porte a una nuova ipotesi, già condivisa su X e già ampiamente argomentata dagli utenti. La storia in questione recitava così: “L’attenzione a non ferire è la più bella forma di rispetto“. Una citazione che apparentemente potrebbe sembrare banale, ma in questo contesto e soprattutto in questo momento, fanno riflettere. Sul social dei tweet, riprendendo l’immagine della storia IG qualcuno scrive:

cos’è questa storia????la mamma di shaila è contro??? non vuole la figlia con lorenzo?????

allora se è così questa è la ship dell’edizione perché i reality questo insegnano ✍🏻 pic.twitter.com/PP1anHl3rg — morticia (@morticia_9) October 25, 2024

C’è qualcosa che lascia un po’ perplesso il pubblico ed è proprio il succo della citazione: anche la mamma di Shaila non sta condividendo l’atteggiamento assunto dalla figlia al Gran Hermano? Quella storia era casuale o si riferiva proprio a ciò che sta succedendo in questi giorni al reality? Il pubblico da casa propenderebbe più per la seconda opzione e questo aggiungerebbe “pepe” a una dinamica che già sta strappando share al GF italiano.

GF spagnolo batte GF italiano, ormai è chiaro a tutti

Avete fatto caso che da quando Shaila e Lorenzo sono partiti per la Spagna tutto il resto del GF pare essersi fermato? La Casa dell’edizione italiana in realtà sta vivendo molti attimi di spensieratezza e di distensione prima poco evidenti, ma anche la regia stessa durante i vari day time continua a proporre spezzoni del Gran Hermano. Protagonista questa nuova ship (o c’è sempre stat?), in preda alla passione: le vere dinamiche le stanno portando avanti loro, volenti o nolenti. Lo share del GF italiano si abbassa notevolmente, tant’è che pare che il canale 55 non arrivi nemmeno al 2% (anche se su X qualcuno allude a un calo del 9%). Un duro colpo, che conferma però quanto in questo reality ad avere la meglio saranno sempre i giochi di sentimenti e le passioni, anche quelle fittizie.

Che cosa ci dobbiamo aspettare nella prossima puntata? La mamma di Shaila sarà chiamata in causa o Alfonso sorvolerà su questo, come probabilmente su molto altro? L’attesa si fa interessante e nel mentre la Spagna batte l’Italia.