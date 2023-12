GF, Stefano Miele entra nella Casa: “l’amico” Zorzi reagisce

Ieri sera, 23 dicembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nel corso della diretta pre-natalizia, ci sono stati due nuovi ingressi: Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. Sergio è un imprenditore nel campo della ristorazione e non è noto nel mondo dello spettacolo. D’altro canto, invece, Stefano non è un volto totalmente sconosciuto. Si tratta, infatti, di un noto stilista: è il fondatore e direttore creativo di un marchio dal nome Haus of Honey e designer di calzature. Inoltre, Miele si è fatto conoscere anche per la sua stretta amicizia con Tommaso Zorzi.

Durante il suo percorso nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, Zorzi aveva spesso parlato di Stefano, definendolo come uno dei suoi migliori amici. Anche sui social, i due sono spesso apparsi insieme, condividendo viaggi e numerose esperienze. Tuttavia, è da diverso tempo che Tommaso e lo stilista non si mostrano in compagnia l’uno dell’altro. Per questo, in tanti hanno iniziato a chiedersi se la loro amicizia avesse avuto una battuta d’arresto o se, invece, l’assenza dai rispettivi social fosse una semplice coincidenza. Ebbene, a fornirci una risposta è stato lo stesso Tommaso Zorzi.

Proprio ieri, 23 dicembre, l’influencer ha pubblicato una storia abbastanza esplicativa sul suo profilo Instagram. Nel video in questione, vediamo Zorzi inquadrarsi mentre guarda perplesso la televisione. Ciò che fa pensare che il riferimento sia proprio per il suo ex(?) amico è che la storia sia stata condivisa subito dopo l’ingresso di Miele nella Casa del Grande Fratello. Per questo, in tanti hanno chiaramente pensato che fosse una frecciatina nei confronti dello stilista.

In tanti sostengono che la reazione di Zorzi sia dovuta al fatto che Stefano non l’avesse informato di quest’esperienza. Altri, invece, credono che la loro amicizia sia finita da tempo e che con la storia Tommaso volesse far intendere che il suo vecchio amico l’avrebbe potuto “sfruttato” per entrare nel mondo dello spettacolo. D’altro canto, però, l’influencer non ha detto nulla di concreto, quindi potrebbe trattarsi anche di una semplice coincidenza.

Insomma, sono molte le teorie riguardo questa vicenda. Chissà se, durante la sua permanenza nella Casa, Stefano parlerà di Tommaso, così da scoprire finalmente la verità dietro la loro amicizia.