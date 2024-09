GF, squalifiche giuste o superflue: gli ‘espulsi’ più famosi del reality

Negli ultimi giorni ha fatto parecchio parlare la squalifica dal Grande Fratello di Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, avvenuta a causa di alcuni commenti ritenuti omofobi nei confronti di Enzo Bambolina. Prima di lui, però, già altri personaggi scelti per prendere parte al reality di Canale 5 sono stati allontanati da quest’ultimo per svariati motivi, dalle bestemmie alle violazioni del regolamento. I casi di squalifica sono stati davvero molteplici, alcuni giusti ed altri forse evitabili. Qui analizzeremo caso per caso, facendo un confronto tra loro in merito alle motivazioni ed alle modalità cercando di capire quando è giusto un allontanamento e quando, invece, magari si tende un po’ a voler creare un semplice caso mediatico.

Le altre squalifiche prima di Lino Giuliano

E’ da giorni che non si parla d’altro: la squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello. A seguito di alcuni commenti rivolti ad Enzo Bambolina, l’ex volto di Temptation Island è stato difatti accusato di omofobia e, di conseguenza, escluso dalla nuova edizione del Grande Fratello. Gli spettatori hanno ritenuto la sua squalifica giusta, considerando le sue parole discriminatorie ed un brutto messaggio da portare in televisione. Prima di lui, però, altri casi hanno fatto parecchio discutere. Giuliano non è stato difatti l’unico ad essere allontanato dalla casa del Grande Fratello in seguito ad episodi ritenuti incresciosi.

La bestemmia di Stefano Bettarini

Se Lino è stato squalificato ancor prima di entrare, la permanenza di Stefano Bettarini è durata tre giorni. Il suo caso è stato sicuramente uno dei più eclatanti. L’ex calciatore è stato difatti allontanato dopo aver pronunciato una bestemmia. Più volte si è difeso affermando di essere credente e non voler offendere, tuttavia l’offesa – anche se a detta sua involontaria – c’è stata comunque! Anche se si è atei o si professa un’altra religione, bisognerebbe difatti avere sempre rispetto verso chi ha un credo diverso dal nostro.

Le frasi ritenute sessiste di Clemente Russo e Luigi Maria Favoloso

Altra esclusione giusta è stata quella di Clemente Russo, avvenuta per commenti considerati misogini e sessisti. In particolare, proprio in una conversazione con il sopracitato Stefano Bettarini, ha affermato “L’avrei lasciata morta nel letto” parlando di un’ipotetica scoperta di tradimento da parte della moglie. La sua era sicuramente una battuta ma in una società in cui, purtroppo, episodi di violenza sulle donne e femminicidi sono all’ordine del giorno sarebbe meglio evitare di scherzare su certe cose e mandare messaggi di un certo tipo in televisione. Una maglietta è stata invece galeotta per Luigi Maria Favoloso che si è presentato con una t-shirt con su scritto “Selvaggia su*a”. Una provocazione che si poteva tranquillamente evitare!

Filippo Nardi espulso per le dichiarazioni su Maria Teresa Ruta

Altro caso che ha fatto parecchio discutere è stato quello di Filippo Nardi, squalificato per alcune dichiarazioni nei confronti di Maria Teresa Ruta. Il gieffino ha difatti definito la coinquilina come “borderline”, dicendo nello specifico “Io non sono medico, ma la vedo come borderline, soffre di psicosi a momenti”. E ancora, sempre nei confronti di Ruta “Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre”. Anche in questo caso, quindi, la squalifica è stata giusta. Non è stata nemmeno la prima per Filippo Nardi, il quale aveva già partecipato in precedenza al reality beccandosi anche in quel caso l’espulsione a causa dell’astinenza da nicotina. Ha fatto la storia, difatti, la sua frase “Dove sono le sigarette?”. Insomma Nardi invece di rimediare al primo errore si è mostrato recidivo, arrivando a fare anche peggio.

Paolo Mari allontanato perché “sopra le righe”

Chi poteva evitare l’allontanamento è stato Paolo Mari, espulso per comportamenti ritenuti sopra le righe. Inizialmente il gieffino ha mostrato un carattere un po’ litigioso, decidendo anche di isolarsi dagli altri concorrenti. Tuttavia ha voluto esagerare! Si è difatti denudato davanti alle telecamere beccandosi la squalifica. Sicuramente quello di Mari è uno dei casi in cui il tutto era evitabile.

Il bullismo su Marco Bellavia e l’ondata di espulsioni

Una vera e propria bufera c’è stata intorno al caso Marco Bellavia. L’ex presentatore di Bim Bum Bam ha partecipato al GF Vip nel 2022, mostrando fin da subito delle fragilità. Invece di ricevere il sostegno dei coinquilini, tuttavia, è stato bullizzato dagli stessi e Ginevra Lamborghini ha addirittura affermato che “lo meritasse”. Proprio tale frase le è valsa l’espulsione dalla casa in quanto è giusto che non si alimentino atti di bullismo. Dopo di lei sono stati allontanati anche Daniele Del Moro ed Edoardo Donnamaria. Insomma un’edizione da record!

Una maggiore selezione

Considerato l’alto numero di squalifiche ed anche i motivi che hanno portato alle stesse, forse si dovrebbe fare una maggiore scrematura in fase di selezione. Spesso, difatti, un po’ in tutti i programmi, si tende a ricercare la partecipazione di personaggi che possano far aumentare il numero di ascolti generando polemiche e situazioni che facciano parlare. Il tutto, però, è sempre nel “come se ne parla”. Se si tratta di messaggi negativi lanciati, forse, sarebbe meglio che non se ne parlasse affatto.