GF, squalifica Helena, Elenoire Ferruzzi sbotta: “finti perbenisti”

La permanenza di Helena Prestes al Grande Fratello sembra essere appesa a un filo. Almeno, questo è quanto il pubblico da casa “ha evinto” o solamente “ipotizzato” da quando la notizia dell’annullamento del televoto è stata diffusa. La litigata tra la modella brasiliana e Jessica Morlacchi è finita con un tentativo di “doccia volante” e un bollitore lanciato: una scena da dimenticare, ma una scena che volente o nolente ha regalato al reality condotto da Alfonso Signorini tanto materiale su cui discutere. Helena sarà squalificata? È questa la domanda che il pubblico si sta facendo, e tra chi spera in una risposta affermativa tacciando Helena di essere violenta, oltre che “pazza”, c’è chi invece, come Elenoire Ferruzzi, sta dalla sua parte e punta il dito a Morlacchi, che da mesi pare provocare la modella. “Imbecille” è l’insulto più frequente, ma la lista potrebbe allungarsi di molto.

Eleonoire Ferruzzi si espone su Helena: cosa ha detto

Televoto annullato, provvedimento disciplinare in corso: dentro la Casa del GF la tensione è palpabile. Complici di tutta questa pesantezza nell’aria sono Helena e Jessica, protagoniste della recentissima discussione sfociata in un’esplosione di nervi e parole pesantissime. Subito dopo l’episodio sul web sono cominciate le critiche, sono nate fazioni pro Helena e fazioni pro Jessica, con tanto di appelli alla squalifica immediata e tante altre prese di posizione. Il pubblico è diviso e non si riesce a capire bene dove penda di più l’ago della bilancia: Jessica o Helena? La domanda resta tuttora aperta. Tuttavia, una sorpresa recente c’è stata: a dire la sua ci ha pensato Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello 2022 squalificata dopo un televoto flash (aveva sputato in terra dopo il passaggio di Nikita Pelizon, definendola “porta sfiga”).

Forse questo avrebbe fatto pensare a una reazione negativa nei confronti di Helena, ma non è stato così. Elenoire, infatti, ha scritto un lungo messaggio sui social condividendo tutta la sua solidarietà nei confronti della modella e lanciando anche una riflessione. Ferruzzi afferma di conoscere Helena e invita le persone da casa a capirla: “[…] non trinceratevi dietro un dito recitando la solfa dei perbenisti. Questo gioco è vita vera e ognuno di noia nella nostra esistenza dice parolacce quando litiga!“, scrive sul suo profilo Instagram. La riflessione di Elenoire va anche oltre e l’invito è quello a non odiare: “Non condannate una persona esponendola a odio gratuito come avete fatto in passato con me“, scrive ricordando evidentemente un periodo non semplice della sua vita. Insomma, una presa di posizione che sorprende e che fa indubbiamente riflettere.

Oltre il reality: il GF non va preso come esempio da seguire

Le parole di Elenoire sul “caso Helena” aprono le porte a una riflessione importante: può il GF essere preso come esempio di vita? No. Vero è che essendo un programma televisivo e andando in onda 24/24 certi atteggiamenti e certe parole dovrebbero essere evitati, ma le reazioni, almeno quelle, sembrano reali. A prescindere dal gioco, in ballo ci sono emozioni e tanto stress, funziona così questo “esperimento sociale”, che l’altra sera purtroppo è riuscito nel suo intento: fare arrivare i concorrenti al limite, anche se, lo abbiamo detto più volte, non ce n’era assolutamente bisogno.

Forse era il caso di agire prima? O forse fa tutto parte di un gioco fittizio? Da realtà a finzione il passo è molto breve quando si tratta di Grande Fratello, ma Elenoire ha le idee piuttosto chiare: “Questo gioco è vita vera”, e nella vita vera capita di sbagliare. L’unica differenza è che non siamo in diretta nazionale e non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, se non a noi stessi.

La puntata del GF di mercoledì 8 gennaio 2025 sarà decisiva: come andrà a finire questa pagina?